Basket | Eurolega | l' Olimpia Milano perde 80-75 con il Baskonia

Basket - Eurolega 2019 : Milano sconfitta in volata a Vitoria - Huertas e Poirier trascinano il Baskonia e inguaiano l’Olimpia : Arriva un’altra sconfitta per l’Olimpia Milano in Eurolega. Nel 19° turno della massima competizione europea per club la formazione di Simone Pianigiani cade in trasferta per mano del Baskonia Vitoria col punteggio di 80-75: questo risultato finale, inoltre, consente agli uomini di Vladimir Perasovic di ribaltare la differenza canestro, dal momento che al Mediolanum Forum di Assago aveva perso per 93-90, e questo potrebbe contare in ...

Basket femminile - 9a giornata Eurolega 2019 : Schio sbanca Praga e trova la seconda vittoria consecutiva : Schio è finalmente guarita. Nella nona giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket femminile la formazione veneta ha superato in trasferta le ceche del USK Praga con il punteggio di 77-80 al termine di un incontro equilibrato, ma condotto con personalità dalle ragazze di Pierre Vincent. Dopo un inizio da incubo con sette sconfitte nelle prime sette partite, Francesca Dotto e compagne hanno raccolto la seconda vittoria consecutiva nella ...

Basket - Eurolega : altra sconfitta per Milano - il Bayern si impone 93-87 : Brutta sconfitta per l' AX Exchange Armani Olimpia Milano , giunta al primo bivio della propria stagione. La squadra di Pianigiani si arrende 93-87 al Bayern Monaco all'Audi Dome nella terza gara di ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde con il Bayern Monaco 93-87 : Bayern Monaco-Olimpia Milano, la cronaca Pianigiani regala a Bertans un posto in quintetto e ha ragione, visto che il lettone con appena due tiri segna 6 punti in un amen e regala all'AX un piccolo ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano cade anche in Germania. Il Bayern vince e allunga in classifica : Settimana da dimenticare per l’Olimpia Milano in Eurolega. Dopo la sconfitta casalinga contro il Barcellona, la squadra di Pianigiani cade anche a Monaco di Baviera contro il Bayern (93-87) in quello che era un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Un ko molto pesante perchè ora i tedeschi si trovano avanti di una vittoria e pure con la differenza canestri a suo favore. Il Bayern è trascinato dai 18 punti di Maodo Lo e di Nihad ...

Basket - Eurolega femminile 2019 : Schio trova finalmente la prima vittoria - travolto il Castors Braine con una bella prova di squadra : finalmente si sblocca la situazione di classifica del Famila Wuber Schio in Eurolega femminile. La formazione allenata da Pierre Vincent supera in modo nettissimo le belghe del Castors Braine con un sonante 76-48, maturato soprattutto nel secondo quarto. Le scledensi portano in doppia cifra la miglior Raffaella Masciadri dell’anno (15 punti), ma anche Jantel Lavender (12) e Allie Quigley (11). Per il Castors Braine in doppia cifra solo ...

Basket - Eurolega 2019 - Simone Pianigiani : “Ci aspetta ancora un lungo periodo a ranghi ridotti - dovremo restare concentrati” : Nonostante la sconfitta contro il Barcellona per 85-90, l’allenatore dell’Olimpia Milano, Simone Pianigiani, non è poi troppo turbato dai due punti lasciati per strada al Mediolanum Forum di Assago. Le preoccupazioni espresse dall’ex coach della Nazionale sono infatti altre, e riguardano il roster che ha quasi sempre degli assenti anche importanti. Queste le parole di Pianigiani: “In questo momento sono più forti di noi. ...

Basket - Eurolega : scivolone Milano - il Barcellona espugna il Forum e allunga in classifica : Nona sconfitta stagionale in Eurolega per l' AX Armani Exchange Olimpia Milano . Nel giorno del suo 83esimo compleanno, l'Olimpia è costretta ad alzare bandiera bianca al Forum di Assago contro il ...