Barbara Cola | età | altezza | peso | marito | figli

(Di venerdì 18 gennaio 2019)è per tutti noi la cantante che a Sanremo duettò con il mitico Gianni Morandi. ‘In amore’ era il singolo che la coppia presentò al Festival di Sanremo 1995 ottenendo consensi e piazzandosi al secondo posto alle spalle di Come saprei di Giorgia. L’amore per la musica nasce fin da subito; a quindici anniinizia a cantare e a comporre i primi brani. Studia canto, pianoforte e recitazione e inoltre con un quartetto vocale si forma come interprete eseguendo brani della tradizione dal blues al jazz (George Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington e altri).Nel 1990 ha una breve esperienza come vocalist in studio per Gloria Gaynor e Jean Rich. Partecipa a Primofestival di Castrocaro 1992 con il brano Tutto il bene del mondo e arriva alla finale su Rai 1. Vincitrice per la giuria di esperti, da quel momento la sua carriera ha una svolta grazie al produttore ...