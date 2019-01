Bankitalia | la stima del Pil tagliata allo 0 | 6% | “Possibile recessione tecnica” Palazzo

Bankitalia taglia la stima di crescita del Pil per il 2019 : "Rischio recessione" : La Banca d'Italia rivede la stima di crescita del Pil 2019passando dall'1% allo 0,6% e vede la possibilità di una recessione tecnica dal quarto trimestre 2018. Forza Italia e Pd: "Un disastro"

Crescita - Bankitalia taglia la stima del pil 2019 a +0 - 6%. “Nel quarto trimestre 2018 attività ancora diminuita” : La Banca d’Italia ha tagliato la previsione di Crescita del pil 2019 da +1 a +0,6%, portandola 0,4 punti sotto le stime del governo già riviste al ribasso a dicembre. Quanto al 2018, il bollettino economico di via Nazionale pubblicato venerdì prevede che si chiuderà a +1% ma sottolinea: “Negli ultimi tre mesi del 2018 il Pil potrebbe essere ancora diminuito” dopo la flessione dello 0,1% registrata nel terzo trimestre. Il calo ...

