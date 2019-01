lastampa

: Bankitalia avverte il governo. La stima del Pil tagliata allo 0,6%: “Possibile recessione tecnica”… - LaStampa : Bankitalia avverte il governo. La stima del Pil tagliata allo 0,6%: “Possibile recessione tecnica”… - mezza_parola : #news Debito pubblico, Bankitalia avverte: “Nuovo record a novembre” di Giornale di Sicilia -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Notizie preoccupanti per ile nubi all’orizzonte per l’economia del nostro Paese. La Banca d’Italia ha infattito che per quest’anno il Pil crescerà dello 0,6%, cioè 0,4 punti in meno rispetto a quanto era stato valutato in precedenza. È quanto si legge nel bollettino economico di, secondo cui inoltre è possibile che l’Itali...