Banche | Carige chiede al Tesoro la garanzia dello Stato su obbligazioni per 2 miliardi

Carige - ok dell’Ue a decreto. Tria : “Si basa sulle stesse norme del salva-Banche di Gentiloni” : Il ministro dell'Economia difende il decreto salva-Carige, considerato un copiaincolla del decreto del 2016: "Questo è un decreto d'urgenza fatto per intervenire su fenomeni specifici in base a delle norme. Se il fatto specifico è simile a un altro la norma è la stessa e il decreto è uguale. Non vedo come si possa fare un decreto in modo diverso".Continua a leggere

Dopo Carige - preoccupa Mps ma non solo. Per il governo la spina Banche : La Bce ha espresso giudizi negativi sulla situazione patrimoniale. Altri istituti potrebbero finire nel mirino della Banca centrale europea. 'Non possiamo chiudere gli occhi il problema del credito va ...

Banche E POLITICA/ Da Visco a Renzi : quanti duellanti attorno alla crisi Carige : Se il Governatore della Banca d'Italia difende l'operato del Governo su Carige, l'ex Premier è pronto ad accusare sia esecutivo che palazzo Koch

Banche - Giorgetti : al problema Carige potrebbe presto aggiungersi anche Mps : Teleborsa, - "Nel sistema bancario italiano dopo il problema Carige, nelle prossime settimane ci sarà un nuovo problema Mps? Forse si , nel senso che gli indicatori di settimana in settimana ci ...

Carige - Giorgianni (Ass. Vittime SalvaBanche) : “Il Pd si mette in cattedra ma sono tante le differenze con loro decreto” : “Caso Carige? Ci fischiano le orecchie. E’ veramente un brutto spettacolo questo gioco dei rinfacciamenti quando si parla di un tema così importante e drammatico che ha portato anche a dei suicidi”. sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Letizia Giorgianni, presidente dell’Associazione Vittime Salvabanche e una delle risparmiatrici truffate di Banca Etruria. “In questi giorni stiamo sentendo ...

Carige - alle nostre Banche serve un ricambio. Gli stessi nomi portano sempre agli stessi danni : Il caso Carige è l’ennesima dimostrazione del fatto che nel nostro Paese siamo abituati a “piangerci il morto” e poi trovare i soldi per fare il funerale. Mai una proposta o una legge seria che possa tentare di guarire l’ammalato (sistema bancario) che, sebbene in alcuni casi impossibile, avrebbe bisogno di controlli continui, diagnosi precoci e cure molto forti. Non parlo delle promesse elettorali o delle campagne di marketing politico per ...

Carige - Renzi : 'Sulle Banche - Di Maio e Salvini hanno truffato gli italiani - vergognatevi' : L'ex leader del Partito Democratico, Matteo Renzi, sui suoi profili social (Twitter, Facebook e YouTube) ieri ha attaccato duramente il governo gialloverde sulla vicenda degli interventi statali per il salvataggio della Banca Carige, istituto finanziario sito in Liguria. Infatti, a detta dell'ex presidente del consiglio dei ministri, sarebbero bastati soltanto dieci minuti affinché i due attuali vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio ...

Claudio Borghi umilia David Parenzo sul caso Carige : "Non sai nulla di Banche - capita..." : Scontro in studio da Gaia Tortora a Omnibus su La7 tra Claudio Borghi e David Parenzo sul caso Carige. "Gli Stati per fare cassa hanno salvato dei carrozzoni sulla pelle dei contribuenti", attacca Parenzo che poi chiede: "Quando voi dite la nazionalizziamo, cosa intendete? Fate un esproprio proletar

[L'analisi] Scandalo Carige - vi spiego perché bisogna colpire i banchieri e non le Banche : ... dieci anni fa, in crisi aperta ha agito come una zavorra, accumulando sofferenze e crediti non esigibili, tanto più negli istituti che avevano disinvoltamente seguito una politica di crediti di ...

Il salvataggio di Carige e il 'salva Banche' del Pd sono così uguali? : L'articolo 1 di entrambi i decreti prevede che 'al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria […] il Ministero dell'economia ...

Decreti a confronto : Carige e il salva-Banche di Gentiloni : Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale che fa scattare la protezione pubblica su Carige - dalla garanzia sulle emissioni di obbligazioni alla possibile ricapitalizzazione precauzionale ad opera ...

Carige - Modiano (commissario) : “Nazionalizzazione non è ipotesi sul tavolo”. E nega paragoni con Mps e Banche venete : “La nazionalizzazione non è un ipotesi sul tavolo”. A dirlo, rispondendo al sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, e alla linea di Luigi Di Maio e del M5s, è il commissario straordinario di Carige, Pietro Modiano, a margine dell’incontro col presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Sulla nazionalizzazione degli istituti di credito mi trovo in disaccordo – ha detto Toti – Carige ha risorse e ...