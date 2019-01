Auto | ecco il restyling 2019 dell’elettrica Hyundai Ioniq GALLERY

Auto - ecco come evitare le multe al semaforo : Fino a qualche anno fa, c’era un metodo quasi infallibile per salvarsi dalla multa fatta con telecamera al semaforo anche quando non si riusciva a fermarsi prima della striscia di...

Samsung Galaxy S10+ pizzicato sull’Autobus? Ecco il presunto flagship dal vivo : Quello che potrebbe essere un prototipo di Samsung Galaxy S10+ sarebbe stato avvistato a bordo di un mezzo pubblico: grazie alla foto dal vivo possiamo dire che il design della parte frontale sarebbe una conferma dei rumor. L'articolo Samsung Galaxy S10+ pizzicato sull’autobus? Ecco il presunto flagship dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Auto elettriche : ecco i paesi e i costruttori che investono di più : La corsa all’elettrificazione è già iniziata da un pezzo, questo non vuol dire che il grosso degli investimenti sia già stato fatto, anzi, i costruttori di tutto il mondo stanno investendo cospicue risorse in questa direzione. Secondo le analisi dell’agenzia Reuters nei prossimi 5/10 anni l’investimento totale per l’elettrificazione del settore Auto è di almeno 300 miliardi di dollari, la stima comprende sia veicoli totalmente elettrici sia ...

Auto elettrica : ecco quanto inquina se l’energia arriva dal carbone : L’elettrificazione sembra essere considerata da tutti la panacea al problema delle emissioni inquinanti prodotte dai nostri veicoli. Ma, se l’energia elettrica necessaria all’alimentazione arriva dalla lavorazione del carbone, questi veicoli potrebbero inquinare come o più della controparte con motore termico? Questa è la domanda che si pongono i più scettici riguardo il passaggio all’elettrico e alla quale uno studio di Bloomberg ...

Ecco perché non bisogna dimenticare i bambini in Auto : lascia una bistecca in macchina per 5 ore con 46°C - il risultato è sbalorditivo : L’area sudorientale dell’Australia sta facendo i conti con un’ondata di afa che ha trasformato le città dell’area nei posti più caldi del mondo negli ultimi giorni. In alcune zone, le temperature hanno sfiorato i 50°C. In simili condizioni le auto diventano veri e propri forni se lasciate al sole, ma anche all’ombra gli effetti non sono da meno. È quanto svelato da un dipendente del pub Mildura Dockside Café, nella città di Victoria. L’uomo ha ...

Hugh Grant - Auto svaligiata e appello su Twitter : «Ridatemi quella borsa». Ecco cosa c’era dentro : L’attore Hugh Grant ha lanciato un appello via Twitter dopo che gli è stata scassinata l’auto e rubata una borsa che si trovava al suo interno. Disavventura non del tutto fuori dal comune per chiunque, ma non per lui, per un motivo in particolare: all’interno di quella borsa, c’era qualcosa a cui la star di Notting Hill tiene particolarmente, cioè una sceneggiatura sul quale stava lavorando. Uno script sul quale si ...

ZF - ecco l'airbag per le fiancate dell'Auto : Tempo di evoluzione anche per gli airbag, uno dei pilastri del cambiamento e della prevenzione sul fronte della sicurezza automobilistica . Col tempo, il famoso cuscino salvavita inventato nel 1952, e ...

Auto : ecco perchè Volkswagen aumenterà i prezzi dei suoi veicoli : Secondo il Gruppo Volkswagen l’obbligo di conformarsi alle norme sulle nuove emissioni di Co2 che la Ue vuole ridurre del 37,5% in dieci anni, costringerà i costruttori a dover sviluppare nuove soluzioni che faranno aumentare il prezzo delle Auto nel medio termine. “Volkswagen sta facendo il possibile per contrastare l’aumento dei costi, tuttavia è chiaro che non sarà possibile compensare completamente i maggiori costi dei ...

Sempre più smart e connesse : ecco le Auto che guideremo domani : Nel corso degli ultimi anni il CES di Las Vegas, la più grande fiera dell'elettronica di consumo al mondo, è diventato il palcoscenico d'elezione per le novità tecnologiche dei grandi marchi automobilistici. Una commistione talmente forte da costringere il Detroit auto Show, che di solito si teneva ...

Ecco la Lamborghini Huracan Autografata da Papa Francesco : Semplicemente partecipando alla lotteria facendo una donazione anche minima quindi, oltre a poterti aggiudicare una Lamborghini da sogno e unica al mondo , potrai far parte degli aiuti che ...

Fast and Furios Live chiude - ecco le 10 Auto da comprare all'asta : Quando nel 2001 uscì nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il primo Fast and Furious, in pochissimi avrebbero pensate che quel film avrebbe dato vita a una saga ancora in corso e soprattutto di grande successo. Oggi il franchise dedicato alle corse clandestine - anche se poi negli anni è diventato un mix di diversi generi - conta ben otto capitoli, l'ultimo dei quali uscito nel 2017. Fast and Furious 9 è atteso nei cinema americani per ...

