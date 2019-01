Australian Open | Seppi e Fabbiano eliminati al 3Â° turno Avanzano Federer e Nadal

Australian Open 2019 : Fabio Fognini e Camila Giorgi - due impegni diversi per cercare gli ottavi di finale : A distanza di poche ore, le ultime due presenze italiane nei due tabelloni degli Australian Open 2019 si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale. Fabio Fognini e Camila Giorgi sono attesi da impegni completamente differenti per genere di tennis giocato: lui dovrà vedersela con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, lei con la ceca Karolina Pliskova. Fognini, programmato come terzo match, attorno alle 5, sulla 1573 Arena, ha in Carreno Busta ...

LIVE Sport - DIRETTA 18 gennaio : risultati Australian Open - ottima Italia nel ciclismo su pista. Bene Tonetti e Marsaglia - Italia nona nel biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi venerdì 18 gennaio. Inizia il weekend e ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente, appassionante, infarcita di eventi da seguire tutti in tempo reale con OA Sport: non solo vi aggiorneremo con i risultati delle varie gare ma vi forniremo anche in DIRETTA tutte le notizie più importanti provenienti dal panorama universale. Si incomincia presto con gli Australian Open: Andreas ...

Seppi - il gesto romantico per la moglie durante la partita degli Australian Open. Telecronisti stupiti : “Che gentiluomo” : Al terzo turno del primo slam della stagione, l’Australian Open, il tennista italiano Andreas Seppi ha perso contro la rivelazione Frances Tiafoe dopo una battaglia durata 5 set. Ma rimarrà comunque nella storia di questa edizione del torneo per un gesto compiuto durante il terzo set, quando ha richiamato a sé un raccattapalle per invitarlo a correre in aiuto della moglie Michela Bernardi, preoccupato per le sue condizioni. I Telecronisti ...

Australian Open 2019 : la American Next Gen impazza a Melbourne : Gli Stati Uniti non sono solo Serena Williams. L’ex numero uno del mondo scenderà in campo nella notte per conquistare un posto negli ottavi di finale, obiettivo già raggiunto da altri quattro Americani, due dei quali sono Frances Tiafoe e Amanda Anisimova. Sono i due giovani statunitensi a prendersi il ruolo dei protagonisti della giornata appena terminata a Melbourne, grazie a due prestazioni davvero eccezionali e che lanciano entrambi ...

Australian Open - Cilic vola agli ottavi : Verdasco si mangia le mani - doppio fallo sul match point : Australian Open, Fernando Verdasco e Marin Cilic hanno dato vita ad un incontro molto combattuto vinto dal croato al 5° Australian Open, la giornata odierna si è conclusa con un gran bel match, quello tra Fernando Verdasco e Marin Cilic. I due, rispettivamente testa di serie 26 e 6, si sono dati battaglia senza esclusione di colpi terminata al 5° set. Verdasco sembrava avere il match in mano dopo i primi due set vinti 6-4 6-3, prima del ...

Tennis - Australian Open : Nadal - lezione a De Minaur - Sarapova avanti : Lo spagnolo numero 2 del mondo ha superato il terzo Australiano di fila, regolando 6-1 6-2 6-4, in due ore e 22 minuti, il Next Gen di casa Alex De Minaur, numero 29 del ranking e 27esima testa di ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : Amanda Anisimova è la prima millennial agli ottavi di uno Slam : Completato il terzo turno della parte bassa del tabellone di singolare femminile agli Australian Open: la copertina di giornata è tutta per la statunitense di origini russe Amanda Anisimova, prima millennial a raggiungere gli ottavi di finale di un torneo dello Slam. La 17enne spazza via la bielorussa Aryna Sabalenka, da molti considerata una delle favorite al titolo. La sua prossima avversaria sarà la ceca Petra Kvitova, che si libera in due ...

LIVE Sport - DIRETTA 18 gennaio : risultati Australian Open - ottima Italia nel ciclismo su pista. Rimpianto Delago : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi venerdì 18 gennaio. Inizia il weekend e ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente, appassionante, infarcita di eventi da seguire tutti in tempo reale con OA Sport: non solo vi aggiorneremo con i risultati delle varie gare ma vi forniremo anche in DIRETTA tutte le notizie più importanti provenienti dal panorama universale. Si incomincia presto con gli Australian Open: Andreas ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Sul velluto Angelique Kerber : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 4° ...

Australian Open – Angelique Kerber spazza via Kimberly Birrell e avanza agli ottavi : Angelique Kerber liquida senza problemi Kimberly Berrell e avanza agli ottavi di finale degli Australian Open: la tennista tedesca affronterà Collins Angelique Kerber prosegue senza sosta il suo cammino nel main draw WTA degli Australian Open. La tennista tedesca, attualmente numero 2 al mondo, ha impiegato un’ora esatta per sbarazzarsi della tennista Australiana Kimberly Berrell. La nativa di Brema ha dominato il match lasciando ...

VIDEO Thomas Fabbiano cede a Grigor Dimitrov nel terzo turno degli Australian Open : Purtroppo non è una buona giornata per gli italiani a Melboune: Thomas Fabbiano non ce la fa, troppo forte per l’azzurro il bulgaro Grigor Dimitrov, che nel terzo turno degli Australian Open si impone per 7-6 (5) 6-4 6-4 in un match in cui comunque il tennista italiano ha venduto cara la pelle prima di cedere al più quotato avversario. IL VIDEO DEL MATCH TRA Fabbiano E Dimitrov AGLI Australian ...

VIDEO Andreas Seppi cede a Frances Tiafoe nel terzo turno degli Australian Open : Purtroppo non è una buona giornata per gli italiani a Melboune: Andreas Seppi non riesce a raggiungere ancora una volta il quarto turno degli Australian Open: il tennista altoatesino si ferma al terzo scoglio, rappresentato dallo statunitense Frances Tiafoe, che rimonta ed estromette l’azzurro dopo una battaglia lunga cinque set con il punteggio di 6-7 (3) 6-3 4-6 6-4 6-3. IL VIDEO DEL MATCH TRA Seppi E Tiafoe AGLI Australian ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Federer e Nadal agli ottavi - Seppi e Fabbiano ko : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 ottavi DI ...

Australian Open – Troppo Nadal per il giovane De Minaur : lo spagnolo vola agli ottavi : Rafa Nadal liquida Alex De Minaur in tre set e accede ai quarti di finale degli Australian Open: il tennista spagnolo affronterà Tomas Berdych Rafa Nadal avanza senza problemi agli ottavi di finale degli Australian Open. Dopo aver eliminato in successione Duckworth ed Ebden, lo spagnolo si sbarazza anche del talentino di casa Alex De Minaur. Il numero 2 al mondo si impone in 3 set con il punteggio di 1-6 / 2-6 / 4-6. I primi due set vanno ...