Australian Open | giornata amara per l’Italia | Fabbiano sconfitto da Dimitrov | Seppi lotta

Australian Open 2019 : Thomas Fabbiano lotta e combatte - ma cede in tre set a Grigor Dimitrov : Thomas Fabbiano esce a testa altissima dagli Australian Open 2019. Il pugliese ha lottato contro Grigor Dimitrov, cedendo in tre set con il punteggio di 7-6(5) 6-4 6-4 dopo poco più di due ore di gioco. Un match equilibrato che si è deciso per pochi punti e dove il bulgaro ha sicuramente fatto valere la maggior esperienza a questi livelli. Inizio di partita equilibrato con Fabbiano che riesce a replicare ad un Dimitrov che ha subito spinto ...

Australian Open Junior – Tre azzurri staccano il pass per il main draw : Tennis: Australian Open Junior, 3 azzurri centrano il main draw. Luciano Darderi, Lisa Pigato e Federica Rossi nel tabellone principale Sono 3 gli azzurrini, un ragazzo e due ragazze, che hanno centrato la qualificazione ai tabelloni principali degli Australian Open Junior Championships, torneo di categoria Grade A che si disputeranno sul cemento di Melbourne Park. Sui campi in cemento della Traralgon Tennis Association che hanno ospitato ...

Australian Open – : Maria Sharapova elimina la campionessa in carica degli Australian Open, bene anche Stephens che stacca il pass per gli ottavi di finale del primo Slam della stagione Una sfida appassionante ed avvincente, oggi agli Australian Open. Maria Sharapova ha sfidato Caroline Wozniacki, campionessa in carica dello slam Australiano, aggiudicandosi la vittoria finale. Dopo due ore e 26 minuti di gioco, la tennista russa, numero 30 del ranking WTA, è ...

Australian Open – Federer in scioltezza : lo svizzero manda ko Fritz in tre set e vola agli ottavi di finale : Tutto facile per Federer agli Australian Open: un’ora e 31 minuti di gioco bastano allo svizzero per staccare il pass agli ottavi di finale Roger Federer in scioltezza agli Australian Open. Al tennista svizzero sono bastati tre set per superare il terzo turno del primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Melbourne. Il numero 3 al mondo ha mandato al tappeto lo statunitense Fritz, aggiudicandosi il match col punteggio di ...

LIVE Sport - DIRETTA 18 gennaio : risultati Australian Open - in programma sci alpino - biathlon e Olimpia Milano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi venerdì 18 gennaio. Inizia il weekend e ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente, appassionante, infarcita di eventi da seguire tutti in tempo reale con OA Sport: non solo vi aggiorneremo con i risultati delle varie gare ma vi forniremo anche in DIRETTA tutte le notizie più importanti provenienti dal panorama universale. Si incomincia presto con gli Australian Open: Andreas ...

VIDEO Federer-Fritz Highlights Australian Open - il Maestro domina e vola agli ottavi di finale : Roger Federer ha letteralmente schiantato il malcapitato Fritz nel terzo turno degli Australian Open e si è qualificato senza alcun problema agli ottavi di finale del primo Slam della stagione di tennis. Il Maestro ha giocato divinamente sul cemento di Melbourne, imponendosi in tre set (6-2, 7-5, 6-2). Lo svizzero si sta dimostrando in grandissima forma e può proseguire il proprio cammino verso la difesa del titolo, al prossimo turno ...

LIVE Seppi-Tiafoe - Australian Open 2019 in DIRETTA : l’azzurro si gioca l’accesso agli ottavi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Seppi-Tiafoe, match valido per il terzo turno degli Australian Open 2019: i due giocatori scenderanno in campo per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale del primo Slam della stagione. Si preannuncia una partita particolarmente agguerrita e intensa, uno scontro sulla carta abbastanza equilibrata in cui i due contendenti si affronteranno con l’obiettivo di proseguire la propria ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 18 gennaio - in campo Seppi e Fabbiano - ma anche Federer e Nadal! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2019 (oggi venerdì 18 gennaio). Sul cemento di Melbourne si giocano i match validi per il terzo turno del primo Slam della stagione, come sempre si preannuncia grande spettacolo e ne vedremo davvero delle belle in questa calda giornata che apre il weekend sportivo. Scenderanno in campo diverse stelle, pronte a darsi battaglia per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale e ...