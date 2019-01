Aus Open - eliminati Seppi e Fabbiano : ... numero 102 della classifica mondiale e alla terza partecipazione al Major australiano dove non aveva mai superato il primo turno, si è arreso al bulgaro Grigor Dimitrov, numero 21 del mondo, che a ...

Australian Open 2019 domani (19 gennaio) : programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Tornano in scena i numeri uno a Melbourne: agli Australian Open di tennis domani sarà tempo di terzo turno per le parti alte dei due tabelloni di singolare e vedremo nuovamente in campo sulla Rod Laver Arena il serbo Novak Djokovic e sulla Margaret Court Arena la romena Simona Halep. Per l’Italia ecco in campo Fabio Fognini e Camila Giorgi. Diretta tv affidata ad Eurosport 1 e 2, diretta streaming su Eurosport Player. ORDINE DI ...

Australian Open 2019 - tutti gli italiani in campo sabato 19 gennaio. Programma - orari - tv e streaming : Tornano in scena i numeri uno italiani a Melbourne: domani agli Australian Open sarà tempo di terzo turno per le parti alte dei due tabelloni di singolare e vedremo nuovamente in campo Fabio Fognini e Camila Giorgi. Sulla Rod Laver Arena l’azzurra chiuderà il Programma serale contro la ceca Karolina Pliskova, mentre Fabio Fognini scenderà in campo prima sulla 1573 Arena contro l’iberico Pablo Carreno Busta. Diretta tv affidata ad ...

Australian Open – Kvitova come un treno agli ottavi : Belinda Bencic stesa in due set : Petra Kvitova stacca il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open: la tennista ceca si impone in due set su Belinda Bencic A chi pensava che potesse arrivare stanca, visto il successo a Sydney appena prima dello Slam, Petra Kvitova ha risposto a suon di successi: liquidate prima Rybarikova e Begu, mentre nella notte è toccato a Belinda Bencic. La tennista ceca si è imposta nettamente, in poco più di un’ora, vincendo i due set ...

Australian Open – Sabalenka ko a sorpresa : continua la favola Anisimova : Aryna Sabalenka ko a sorpresa nei sedicesimi di finale: continua la favola della giovane Amanda Anisimova Scontro fra due giovani talenti nei sedicesimi del main draw WTA degli Australian Open, la 17enne Amanda Anisimova contro la ventenne Aryna Sabalenka. La prima numero 87 al mondo, giovane stellina del panorama femminile che in carriera aveva raggiunto solo 2 primi turni Slam (Roland Garros 2017 e US Open 2018); la seconda attuale ...

Australian Open 2019 : Andreas Seppi esce di scena al terzo turno! L’azzurro ko contro Tiafoe al quinto set : Si ferma al terzo turno l’avventura di Andreas Seppi negli Australian Open 2019. L’azzurro è stato superato 6-7 (3) 6-3 4-6 6-4 6-3 dall’americano Frances Tiafoe (n.39 ATP) in 3 ore e 21 minuti di partita. Un match che lascia un po’ di amaro in bocca, visto il vantaggio di due set a uno non sfruttato dal n.35 ATP. Dunque, per lo statunitense arriva la qualificazione agli ottavi di finale dove affronterà il bulgaro (testa ...

Tennis - Australian Open : ritardi per pioggia. Fabbiano e Seppi out : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Sul campo numero 3 Andreas Seppi è stato battuto dopo una lotta al quinto set dal giovane statunitense Frances Tiafoe, numero 39 del mondo e vincitore a sorpresa ...

Australian Open 2019 - i risultati di oggi degli italiani al 3° turno : Fabbiano eliminato da Dimitrov : Finisce al terzo turno l'avventura di Thomas Fabbiano agli Australian Open . Il 29enne di San Giorgio Ionico, numero 102 Atp e alla terza partecipazione al Major Australiano dove non aveva mai ...

Australian Open - giornata amara per l’Italia : Fabbiano sconfitto da Dimitrov - Seppi lotta e cade al 5° con Tiafoe : Australian Open, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano hanno perso ai sedicesimi di finale dello Slam Australiano contro Tiafoe e Dimitrov Australian Open, inizio di mattinata splendido sul cemento Australiano, con Federer e la Sharapova che hanno dato spettacolo. Poco dopo sono scesi in campo due degli italiani impegnati nel torneo. Dapprima Thomas Fabbiano è stato sconfitto in una gara senza storia da Grigor Dimitrov. 7-6 6-4 6-4 per il ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : Maria Sharapova di carattere sconfigge Caroline Wozniacki. La danese costretta ad abdicare : Quinta giornata in questi Australian Open 2019 di tennis e primi risultati in arrivo. Nel tabellone femminile, il confronto tra la campionessa del 2018 Caroline Wozniacki (n.3 del mondo) e la russa Maria Sharapova (n.30 WTA) era senza dubbio tra gli incontri più attesi. Le due “belle” del tennis mondiale si sono affrontate all Rod Laver Arena a Melbourne e lo spettacolo non è mancato. Ha prevalso la trionfatrice del 2008, con il ...

Australian Open 2019 : Thomas Fabbiano lotta e combatte - ma cede in tre set a Grigor Dimitrov : Thomas Fabbiano esce a testa altissima dagli Australian Open 2019. Il pugliese ha lottato contro Grigor Dimitrov, cedendo in tre set con il punteggio di 7-6(5) 6-4 6-4 dopo poco più di due ore di gioco. Un match equilibrato che si è deciso per pochi punti e dove il bulgaro ha sicuramente fatto valere la maggior esperienza a questi livelli. Inizio di partita equilibrato con Fabbiano che riesce a replicare ad un Dimitrov che ha subito spinto ...

Australian Open Junior – Tre azzurri staccano il pass per il main draw : Tennis: Australian Open Junior, 3 azzurri centrano il main draw. Luciano Darderi, Lisa Pigato e Federica Rossi nel tabellone principale Sono 3 gli azzurrini, un ragazzo e due ragazze, che hanno centrato la qualificazione ai tabelloni principali degli Australian Open Junior Championships, torneo di categoria Grade A che si disputeranno sul cemento di Melbourne Park. Sui campi in cemento della Traralgon Tennis Association che hanno ospitato ...

Australian Open – : Maria Sharapova elimina la campionessa in carica degli Australian Open, bene anche Stephens che stacca il pass per gli ottavi di finale del primo Slam della stagione Una sfida appassionante ed avvincente, oggi agli Australian Open. Maria Sharapova ha sfidato Caroline Wozniacki, campionessa in carica dello slam Australiano, aggiudicandosi la vittoria finale. Dopo due ore e 26 minuti di gioco, la tennista russa, numero 30 del ranking WTA, è ...

LIVE Seppi-Tiafoe - Australian Open 2019 in DIRETTA : 2-1 - l’azzurro si riporta in vantaggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Seppi-Tiafoe, match valido per il terzo turno degli Australian Open 2019: i due giocatori scenderanno in campo per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale del primo Slam della stagione. Si preannuncia una partita particolarmente agguerrita e intensa, uno scontro sulla carta abbastanza equilibrata in cui i due contendenti si affronteranno con l’obiettivo di proseguire la propria ...