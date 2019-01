Audio e testo del nuovo singolo di Giusy Ferreri | Le cose che canto esce con la firma di

Audio - testo e traduzione di 7 Rings di Ariana Grande - il suo singolo più trash e un trionfo d’ostentazione (che però funziona) : 7 Rings di Ariana Grande è arrivato online e negli store digitali il 18 gennaio dopo un gran battage promozionale che ha avuto il suo effetto: in poche ore dal lancio, il video su Youtube ha superato i 3 milioni di visualizzazioni e ha scatenato polemiche immediate per il suo contenuto. Il brano è il terzo singolo estratto dal quinto album di Ariana Grande, Thank U Next, che uscirà nei prossimi mesi. A differenza del precedente intitolato ...

All Over Now dei Cranberries è l’ultimo lamento alt rock di Dolores O’Riordan (Audio - testo e traduzione) : La semplicità non può essere scontata quando si parla di Dolores O'Riordan, perché All Over Now dei Cranberries non è il suo canto del cigno né un testamento: la voce più rappresentativa del rock irlandese, del rock mondiale e del girl power degli anni Novanta non sa dirci addio. A un anno di distanza dalla sua tragica scomparsa la sua band la ricorda ancora con un inedito, che miracolosamente ripropone quella voce inconfondibile e ...

Per le strade una canzone è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi da Vita ce n’è (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi è Per le strade una canzone. Il brano arriva dopo il rilascio di In primo piano, scritto da Jovanotti e approdato in radio dopo l'arrivo sul mercato del nuovo album, Vita ce n'è, dal quale ha estratto anche la title track. La nuova prova radiofonica è quella con Luis Fonsi, star di Despacito, che l'artista romano ha fortemente voluto all'interno del disco perché fosse testimone di più voci, ...

Fear For Nobody è il terzo singolo dei Måneskin da Il Ballo Della Vita (Audio e testo) : Ufficiale il nuovo singolo dei Måneskin che da venerdì prossimo sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e in streaming. Si intitola Fear For Nobody ed è il terzo singolo estratto dall’album di inediti Il Ballo Della Vita, pubblicato lo scorso 26 ottobre e anticipato dai brani Morirò Da Re e Torna a Casa, i quali hanno raggiunto certificazioni multiplatino per le vendite e scalato tutte le classifiche negli ultimi ...

Audio e testo di Complimenti Ignoranti di Daniele Silvestri - l’ironia sul rapporto tra artisti e fan nell’era digitale : Coi suoi proverbiali giochi di parole, la sua ironia mai banale e quel tocco sarcastico che non guasta mai, Complimenti Ignoranti di Daniele Silvestri conferma che il cantautore romano è in gran forma alla vigilia del suo ritorno all'Ariston. Il nuovo singolo, rilasciato venerdì 11 gennaio su tutte le piattaforme streaming e disponibile per il download, è un affresco feroce e divertente del rapporto tra artisti e fan nell'era digitale, quella ...

Dubbi e tormenti in Holding out for you di Fedez con Zara Larsson - nuovo singolo da Paranoia Airlines (Audio e testo) : Holding out for you di Fedez con Zara Larsson anticipa Paranoia Airlines, nuovo album dell'artista di Rozzano in uscita il 25 gennaio prossimo e già presentato attraverso altri due singoli che ha rilasciato nelle settimane appena trascorse. Il nuovo brano arriva in radio dall'11 gennaio e racconta di Dubbi e tormenti tipici di chi sta vivendo una relazione sentimentale. Fedez porta così in radio una nuova collaborazione internazionale, dopo ...

Audio e testo di Luci d’America di Ligabue - il nuovo singolo è un racconto a due dal sapore pop : Luci d'America di Ligabue anticipa il nuovo album atteso per il mese di marzo. Il ritorno del rocker di Correggio era atteso ormai da tempo, ma in pochi avrebbero immaginato che nuova musica sarebbe arrivata già nel mese di gennaio 2019. Il singolo, che rappresenta quasi un ritorno alle sonorità degli ultimi anni dopo la parentesi di Made in Italy, è un racconto a due nel quale si parla di viaggio e di coraggio, con un sound che presto ...

Anche fragile è il nuovo singolo di Elisa da Diari aperti prima di Sanremo 2019 (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Elisa è Anche fragile. Il brano è tratto dall'ultimo album dell'artista di Monfalcone e arriverà in radio nel corso delle prossime settimane, quelle che la separano dalla partecipazione al Festival di Sanremo nelle vesti di super ospite. Il brano arriva dopo il rilascio di Se piovesse il tuo nome, che l'artista ha rilasciato Anche nella versione con Calcutta, autore del brano scelto come apripista di Diari aperti dopo il ...

Audio e testo del nuovo singolo di Lana Del Rey - l’intima Hope is a dangerous thing for a woman like me to have (con frecciata a Kanye West?) : Ha un titolo che è un manifesto il nuovo singolo di Lana Del Rey. Ed è anche eccezionalmente lungo: Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it ("La speranza è una cosa pericolosa per una donna come me - ma ce l'ho"). Il nuovo singolo tratto dal prossimo album in studio Norman Fucking Rockwell, in uscita a marzo, è un brano dall'arrangiamento scarno, decisamente minimale, ma funzionale ad esaltare l'intimità del ...

Vento nel vento è il nuovo singolo di Mina da Paradiso arrangiato da Rocco Tanica (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Mina da Paradiso è vento nel vento. Si tratta di uno dei brani di Lucio Battisti che l'artista di Cremona non ha mai interpretato e che fa parte di Paradiso, la raccolta approdata sul mercato il 30 novembre scorso. L'album è già certificato disco d'oro. Si tratta del secondo singolo estratto dalla raccolta dopo Il tempo di morire, altro brano mai interpretato e inserito nella tracklist con l'arrangiamento di Massimiliano ...

Ti Amo Ti Odio è il nuovo singolo di GionnyScandal scritto durante la sua ultima relazione (Audio e testo) : Esce oggi il nuovo singolo di GionnyScandal intitolato Ti Amo Ti Odio, disponibile su tutte le piattaforme streaming e digitali in attesa del giorno 8 gennaio in cui verrà caricato il video ufficiale sul canale You Tube. Lo aveva annunciato lo stesso GionnyScandal sul suo profilo instagram due giorni fa, rivelando il titolo del singolo e i due giorni di rilascio, 4 gennaio e 8 gennaio (video). Anche precedentemente, però, aveva rilasciato ...

Audio e testo di Che ca*** ridi di Fedez - nuovo singolo da Paranoia Airlines dal sapore trap : Che ca*** ridi è il nuovo singolo di Fedez da Paranoia Airlines. Per il brano che anticiperà l'uscita del disco, l'artista di Rozzano ha voluto avvalersi della collaborazione di Tedua e Trippie Red con i quali ha inciso il singolo in radio dal 4 gennaio. Si tratta di un genere completamente diverso rispetto al quale ha abituato i suoi seguaci, ai poli opposti rispetto a quanto portato in radio con Prima di ogni cosa che ha voluto dedicare al ...

Sound Of An Orchestra di Mika è la sigla de La Compagnia Del Cigno : testo e Audio del nuovo singolo : Sound Of An Orchestra di Mika è disponibile da oggi, venerdì 4 gennaio, in radio e in digital download. Il brano è la sigla de La Compagnia Del Cigno, la nuova fiction Rai in onda dal 7 gennaio su Rai1, in prima serata, scritta e diretta da Ivan Cotroneo e prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction. La Compagnia Del Cigno si compone di 12 episodi che racconteranno la storia e le vicende di un gruppo di 7 ragazzi di età compresa ...

Audio - testo e traduzione di Get Enough di Paul McCartney - il nuovo singolo dopo l’album Egypt Station : A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione dell'album "Egypt Station", il 2019 inizia con la pubblicazione di Get Enough di Paul McCartney, singolo del tutto inedito e non incluso nella tracklist del disco uscito lo scorso settembre. La canzone è stata pubblicata allo scoccare del nuovo anno ed è la prova dell'incapacità di Sir Paul a stare fermo. La sua, infatti, è una breve pausa prima del Freshen Up Tour che partirà il 20 marzo da Santiago ...