Astronomia | meteo perturbato su Titano | piogge di metano al polo nord

(Di venerdì 18 gennaio 2019)su: la ‘firma’ degli acquazzoni che hanno colpito la sua regione polarenon è sfuggita alla vista della sonda Cassini, i cui dati, dopo quasi un anno e mezzo dal termine della missione, sono una costante miniera di informazioni per i ricercatori.A dare evidenza del fenomeno – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – è stata una foto scattata dalla sonda Nasa-Esa-Asi, su cui si sono concentrati gli sforzi di un gruppo di studiosi coordinato dall’Università dell’Idaho. I risultati dell’indagine, cui hanno preso parte anche esperti dei centri Jpl e Goddard della Nasa, sono stati appena pubblicati su Geophysical Review Letters, la rivista dell’American Geophysical Union (articolo: “Observational evidence for summer rainfall at Titan’s north pole”).Il ritratto del ‘peso massimo’ tra i satelliti naturali di Saturno è ...