Assunzioni Poste Italiane a gennaio 2019 | nuovi postini | come candidarsi

Assunzioni Poste Italiane in tutta Italia : domanda e requisiti per le selezioni : Nuove Assunzioni in Poste Italiane per il 2019. L’azienda ha attivato un maxi recruiting per nuove figure da inquadrare come postini con contratto a tempo determinato, anche questa volta per esigenze di personale aggiuntivo previsto per i prossimi mesi. Le nuove Assunzioni interesseranno, in particolar modo, la prossima stagione primaverile, durante la quale sono previsti picchi di lavoro e, in parallelo, esigenze di maggiore personale atto a ...

Assunzioni Poste Italiane 2019 in tutta Italia : domanda e requisiti per le selezioni : Nuove Assunzioni in Poste Italiane per il 2019. L’azienda ha attivato un maxi recruiting per nuove figure da inquadrare come postini con contratto a tempo determinato, anche questa volta per esigenze di personale aggiuntivo previsto per i prossimi mesi. Le nuove Assunzioni interesseranno, in particolar modo, la prossima stagione primaverile, durante la quale sono previsti picchi di lavoro e, in parallelo, esigenze di maggiore personale atto a ...

Via al piano di reclutamento di Poste Italiane : in Veneto 316 Assunzioni del 2019 : Nei mesi precedenti, la società Poste Italiane ha elaborato, insieme alle principali sigle sindacali, un piano di assunzioni per il 2019- 2020, attraverso cui si mira a creare migliaia di posti di lavoro e di stabilizzar quelli già esistente. A quanto pare, le prime assunzioni del nuovo anno avranno luogo in Veneto e coinvolgeranno nello specifico 316 unità: questa notizia è stata resa nota attraverso un comunicato erogato da Cgil, Slp Cisl e ...

Poste Italiane - utile record e piano Assunzioni per migliaia di giovani : Il Gruppo Poste Italiane ha conto un utile record superiore al miliardo di euro nei primi 9 mesi di esercizio del 2018. I dati, comunicati dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, sono in linea con quanto previsto dal piano quinquennale Deliver 2022 che prevede, entro i prossimi tre anni, un deciso sviluppo delle attivita' del Gruppo nel settore delle consegne legate all’e-commerce che comportera', nei prossimi anni, l’attuazione di ...