ilfogliettone

: Assenteismo alla Regione siciliana, licenziati cinque dipendenti dell'assessorato Salute - - ilfogliettone : Assenteismo alla Regione siciliana, licenziati cinque dipendenti dell'assessorato Salute - - brunotomaino : #Assenteismo Ci vuole tanta faccia tosta e disonestà a farsi pagare senza lavorare. Peccato che alla fine non paga nessuno. - cefamax : Regione Sicilia, assenteismo alla Sanità: scattano i primi 5 licenziamenti -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Pugno duro dellacontro i cosiddetti "furbetti del cartellino".accusati disono stati; altri 16 rischiano la sospensione dal servizio senza stipendio per un periodo di tempo che va da uno a sei mesi. Sono questi i provvedimenti assunti dcommissione disciplinare dell'assessoratoFunzione Pubblica nei confronti degli impiegati all'assessoratocoinvolti nel blitz antidel 27 novembre scorso della Guardia di Finanza.Furono sorpresi in flagrante, durante l'orario di lavoro, fuori dagli uffici, mentre prendevano il caffe' o facevano la spesa, pur risultando regolarmente in servizio. La procedura disciplinare e' scattata dopo che il tribunale ha trasmessi gli atti dell'inchiesta. Icon le posizioni piu' gravi sono stati subito convocati per presentare le loro "deduzioni". In, a ...