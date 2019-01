Asd Judo Frascati | festa al trofeo “Quattro Stagioni” E sabato c’è lo stage con Akimoto

romadailynews

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Roma – La solita grande. Domenica scorsa al PalaPellicone di Ostia è andata in scena la seconda tappa del, denominata per l’occasione “Christmas” e dedicata alle categorie Bambini, Fanciulli, Ragazzi ed Esordienti A. L’Asdha risposto come sempre in massa, portando diversi minika all’evento.«L’organizzazione ha diviso i giovani atleti per categorie e per “abilità”, inserendo quelli più “esperti” nella fascia denominata “semaforo rosso”, mentre gli altri sono stati inseriti nella fascia “semaforo giallo” o “semaforo verde” per i bambini ai primi passi – spiega il tecnico Daniele Mattozzi – Tra i più grandi, nella fascia del “semaforo rosso”, avevamo ai nastri di partenza i 2007 Tommaso Fioranelli e Simone Antonelli e i 2008 Sara Alivernini, Rocco Caramoni, Alessandro Mancini, Amy Simbi e Alessio Pannunzi, mentre nella ...