Anticipazioni Uomini e donne | passi indietro per Mastroianni | Teresa prossima alla scelta

Anticipazioni Uomini e donne del 18/01 : Luigi bacia Giorgia e rischia di perdere Irene : Il Trono Classico di Uomini e donne torna questo pomeriggio su Canale 5 per la seconda puntata della settimana dedicata ai percorsi di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. Nell'appuntamento di ieri 17 gennaio, Teresa ha deciso di riaccogliere Andrea Dal Corso tra i suoi corteggiatori e ha spazientito molto Antonio Moriconi, dopo la bella esterna vissuta con la tronista durante la quale lei aveva ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Teresa Langella annuncia la scelta : Teresa Langella pronta per la scelta: l’annuncio a Uomini e Donne Poco fa è finita la registrazione di una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza, in base alle Anticipazioni pubblicate poco fa dal blog News UeD, Teresa Langella pare abbia annunciato di essere pronta a scegliere. Difatti la giovane tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi avrebbe confessato che questa ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Lorenzo : Giulia e Claudia sono davvero un no? News : anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo tra Giulia e Claudia, le corteggiatrici diranno di no? Tutte le novità Il trono di Lorenzo non sta prendendo una bella piega nel corso delle ultime registrazioni. Il tronista di Uomini e Donne è sempre più confuso e i suoi atteggiamenti non stanno aiutando nemmeno le due corteggiatrici. Dopo aver […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo: Giulia e Claudia sono davvero un no? News proviene da ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : la frequentazione di Riccardo e Roberta continuerà : Non sono certo mancate le sorprese nella puntata del Trono Over di Uomini e donne di ieri 16 gennaio, nella quale ha fatto il suo ritorno niente meno che Riccardo Guarnieri. Dopo la partecipazione a Temptation Island e la successiva rottura con Ida Platano, il cavaliere era stato accusato di frequentare una dama estranea alla trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ma, stando a quanto trasmesso su Canale 5, quella storia non avrebbe dato i ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Lorenzo dà buca a Giulia e cerca Claudia : Lorenzo Riccardi fa arrabbiare Giulia Cavaglià con un gesto a UeD La scelta per Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne diventa ogni giorno più complicata. Il tronista oggi pomeriggio sarà protagonista della puntata del Trono Classico, in onda come di consueto a partire dalle 14.45 su Canale5. Nonostante la scelta imminente che, in base alle ultime anticipazioni, avverrà in prima serata in uno scenario da favola, l’ex corteggiatore di Sara ...

Anticipazioni Uomini e donne : Armando Incarnato viene graziato da Maria De Filippi : La puntata di ieri 15 gennaio dedicata al Trono Over di Uomini e donne ha concesso ampio spazio alla proposta di Sossio Aruta a Ursula Bennardo, lasciando solo tempo marginale alle vicende di altre dame e cavalieri. La questione relativa ad Armando Incarnato e al suo rapporto con Noel Formica è stata quindi trattata solo marginalmente, con l'intervento di Viviana che ha ammesso di essere rimasta vittima di un vero e proprio colpo di fulmine nei ...

Anticipazioni Uomini e donne - puntata odierna : Angela piange per un video fatto da Tina : Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 16 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Dopo l'annuncio di Ursula Bennardo e Sossio Aruta, che hanno deciso di lasciare insieme il programma, l'ultimo appuntamento settimanale dedicato a dame e cavaliere darà spazio a Angela Di Iorio e a nuove accuse a lei rivolte da Tina Cipollari e GIanni Sperti. Avevamo lasciato la dama la scorsa settimana alle prese con la delusione per lo scherzo ...

Uomini e Donne - trono classico : TERESA bacia ANDREA ed elimina KEVIN [Anticipazioni] : Importanti novità per TERESA Langella nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne: la napoletana si è infatti lasciata andare ad un bacio con ANDREA Dal Corso, innescando la furia di Antonio Moriconi e KEVIN Basili, gli altri due suoi corteggiatori. Le anticipazioni segnalano che la Langella ha scelto di non portare in esterna KEVIN al fine di chiarire le ultime divergenze sorte con Antonio; quest’ultimo però, ...

Anticipazioni Uomini e donne : tre esterne di Lorenzo con Giulia - Claudia delusa : La registrazione del 12 gennaio dedicata al Trono Classico di Uomini e donne verrà ricordata per la scelta di Andrea Cerioli che, anticipando i tempi di qualche settimana, ha deciso di continuare a frequentare Arianna Cirrincione. Ma le novità non sono mancate anche per gli altri protagonisti del programma, apparsi ancora molto confusi nonostante il loro percorso televisivo sia iniziato già da diversi mesi. È questo il caso di Lorenzo Riccardi ...

