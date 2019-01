Anticipazioni iberiche Il Segreto | fiori d' arancio per Julieta e Saul | Gonzalo se ne va

Blastingnews

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Finalmente la buona stella bacerà due interpreti de Il. Parliamo diOrtega interpretato dall'attore Ruben Bernal eUriarte interpretata da Claudia Galan. La giovane coppia, dopo tanto dolore e ingiustizie, finalmente convolerà a nozze. Un personaggio amatissimo dal pubblico, invece, uscirà di scena. Ma vediamo cosa succederà passo passo.spagnole Ildi gennaio Leprovenienti dalla Spagna ci raccontano qualcosa di davvero meraviglioso. Nella puntata 1999 che andrà in onda nella penisola iberica mercoledì prossimo ci sarà il tanto atteso matrimonio tra. Prima di tale lieto evento, però, i due ragazzi ne passeranno di tutti i colori. Vedremo che la bella Uriarte riuscirà ad ottenere l'annullamento del matrimonio con Prudencio per dedicarsi anima e corpo ai preparativi del suo matrimonio. In seguito la giovane, prima ...