Anche l' Europa chiede alla Pubblica Amministrazione di saldare i conti con le imprese

Sci alpino – Coppa Europa - quarto posto per Maurberger dopo la 1ª mAnche del gigante di Plan de Corones : Coppa Europa, Maurberger quarto dopo la prima manche del gigante di Plan de Corones: è a un centesimo dal podio Simon Maurberger è quarto al termine della prima manche del gigante di Coppa Europa in corso a Plan de Corones. Sulla Erta l’azzurro leader della classifica generale e reduce dai due trionfi in slalom in Val Cenis, ha chiuso a 73 centesimi dal norvegese Lucas Braathen, tra i migliori specialisti della competizione che con ...

In Europa boom di fisioterapisti ma sono tanti Anche i medici - dentisti e farmacisti : Nei 28 Paesi Ue, in cinque anni (2011-2016) si è registrato un forte aumento di fisioterapisti (12%), ma segnano un andamento crescente anche i farmacisti e i dentisti (entrambi del 5%). Il record dei medici spetta alla Germania mentre la Grecia vanta il numero maggiore di medici in relazione al numero di abitanti. In molti Paesi tra i camici bianchi prevalgono le donne, non in Italia dove invece sono i medici maschi ad essere più numerosi. ...

Facebook - le regole americane per la pubblicità politica Anche in Europa : Nei prossimi mesi il social blu applicherà alcuni strumenti già di default negli Stati Uniti per una serie di tornate elettorali, dalla Nigeria all’India, passando per il voto dell’Europarlamento di fine maggio

Piazza Affari - diktat Bce su Npl manda in rosso le bAnche. Europa debole : Le Borse europee cercano il recupero, sostenute anche dall'avvio positivo di Wall Street. Milano attorno alla parità, ma spaventata dalla richiesta di Francoforte agli istituti di azzerare i crediti deteriorati entro il 2026. Le perdite più pesanti per Ubi Banca, Banco Bpm, Bper Banca. Ancora giù Mps...

Sci alpino – Coppa Europa : condizioni meteo ancora critiche a Reiteralm - cancellato Anche lo slalom : Il meteo non dà tregua a Reiteralm: dopo il gigante, cancellato anche lo slalom di Coppa Europa Niente da fare a Reiteralm. Le cattive condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a cancellare la seconda gara consecutiva in programma nella località austriaca. Dopo il gigante di lunedì, dunque, anche lo slalom non sarà disputato. Nella start list non c’era il leader della classifica generale, l’azzurro Simon Maurberger, ...

Borsa : l'Europa va ma Milano cede con le bAnche Ko : Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha ribadito ieri il suo appoggio alla fusione con Stx nonostante gli ostacoli antitrust-

Piazza Affari - diktat Bce su Npl manda ko le bAnche. Tiene l'Europa : «L'economia tedesca - annota Destatis - è cresciuta per il nono anno consecutivo, sebbene la crescita abbia perso impulso». In ogni caso, «una visione di più lungo termine mostra che la crescita del ...

Jihadisti pericolosi per l’Europa Anche quando sono dietro le sbarre : Un processo per terrorismo che ha avuto inizio a Bruxelles giovedì scorso [il 3 gennaio, ndt] ha mostrato le difficoltà dei tribunali e delle carceri in Europa a contenere la diffusione dell’ideologia jihadista dietro le sbarre”, scrive Valentina Pop. “Mehdi Nemmouche, un 33enne francese di origine

Atalanta - Gasperini : "Schiero i migliori. E la Coppa serve Anche per l'Europa..." : Intanto, nel pomeriggio, la società ha ufficializzato la risoluzione del prestito di Bryan Cabezas al Fluminense e la successiva cessione, sempre a titolo temporaneo, per 18 mesi,, al Club Sport ...

Gelata in Europa sull'industria - giù Anche Germania - Francia - Spagna e Gb : Il dato italiano sulla produzione industriale diffuso oggi dall'Istat segue a quelli dei giorni scorsi che rigurdano la Germania e la Francia. mentre è sempre di oggi il -2,6% registrato in Spagna e ...

Gelata in Europa sull'industria - giù Anche Germania - Francia - Spagna : Germania - Nel paese, che quotidianamente s'interroga sulle prospettive della sua solida economia, si registra un calo della produzione industriale a novembre dell'1,9%, mentre si attendeva appena un ...

Migranti Sea Watch 3 e Sea Eye c’è l’accordo : saranno distribuiti in Europa (Anche in Italia) : Raggiunto l'accordo che pone fine al calvario dei 49 Migranti a bordo di Sea Eye e Sea Watch 3, dopo 19 giorni in mare aperto. I Migranti sbarcheranno su alcune navi militari di Malta, poi saranno redistribuiti in 8 Paesi europei: Germania, Francia, Portogallo, Irlanda, Romania, Lussemburgo e Italia (malgrado il no di Salvini).Continua a leggere

Di Maio presenta la squadra 5 stelle per conquistare l’Europa - c’è Anche la sua ex : Ecco la squadra presentata da Di Maio per andare alle europee Il vicepremier Luigi Di Maio ha presentato la sua squadra “per rivoluzionare l’Europa”, e lo ha fatto nello stile tipico della comunicazione politica dei tempi nostri: con un selfie su Instagram. La battaglia del Movimento 5 stelle per le europee inizia quindi con questa fotografia sui social, che vede seduti al tavolo già “al lavoro”con tanto di appunti davanti: Davide Casaleggio ...

Sci alpino - Coppa Europa Val Cenis 2019 : Simon Maurberger concede il bis e vince Anche il secondo slalom - 9° Vaccari : Simon Maurberger concede il bis e vince anche il secondo slalom della Val Cenis, Francia, valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino, andando a ribadire la sua leadership nella classifica generale. L’atleta classe 1995 ha dominato la prova odierna, con il miglior tempo nella prima discesa, per poi andare a fare letteralmente il vuoto nella seconda, lasciando il norvegese Bjoern Brudevoll (terzo ieri) a 1.17. Completa il podio il suo ...