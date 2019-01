Analisi Tecnica | indice DAX-30 del 18 01 2019 | ore 15 50

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 18/01/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Migliora l'andamento del derivato italiano , che si attesta a 19.570, con un aumento dello 0,92%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 18/01/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il cross Euro / Dollaro USA si posiziona a 1,1378. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 18/01/2019 : Chiusura del 18 gennaio Rialzo marcato per l' Hang Seng Index , che archivia la sessione in utile dell'1,25% sui valori precedenti. La tendenza di breve dell' indice della Borsa di Hong Kong è in ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 17/01/2019 : Chiusura del 17 gennaio Seduta trascurata per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che archivia la giornata con un timido -0,05%. Lo scenario tecnico del Future sul cambio Euro/...

Analisi Tecnica : Future E-mini Nasdaq 100 del 17/01/2019 : Chiusura del 17 gennaio Rialzo marcato per il derivato sui titoli Tech americani , che archivia la sessione in utile dello 0,89% sui valori precedenti. Tecnicamente, il Future sull'E-mini Nasdaq 100 è ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 17/01/2019 : Chiusura del 17 gennaio Sostanziale invarianza per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che archivia la seduta con un -0,16%. La tendenza di breve del Future sul BTP è in rafforzamento ...

Volley – Milano sorride in Puglia : l’Analisi Tecnica di Giani e Clevenot : La vittoria al 5° set in Puglia della Revivre Axopower Milano analizzata dal tecnico Giani e dal francese Trevor Clevenot «Chi vince va a casa con il sorriso, chi perde spiega». Non sua mezzi termini il tecnico Andrea Giani per commentare la vittoria della sua Revivre Axopower Milano su Castellana Grotte a Bari nell’anticipo della quinta giornata di ritorno. Milano trova la quinta gioia consecutiva (13 punti conquistati su 15 disponibili) ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 17/01/2019 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Appiattita la performance del principale indice di Atene con i prezzi allineati a 622,3. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 17/01/2019 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il principale indice di Mosca si posiziona a 2.434,71. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 16/01/2019 : Chiusura del 16 gennaio Seduta moderatamente positiva per il derivato sui principali titoli europei , che ha chiuso in rialzo a 3.063. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 16/01/2019 : Chiusura del 16 gennaio Rialzo marcato per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che archivia la sessione in utile dello 0,86% sui valori precedenti. Il quadro tecnico di breve periodo ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 16/01/2019 : Chiusura del 16 gennaio Protagonista il principale indice della Borsa di Milano , che chiude la seduta con un rialzo dell'1,63%. La tendenza di breve del FTSE MIB è in rafforzamento con area di ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 16/01/2019 : Chiusura del 16 gennaio Sostanzialmente invariata la seduta per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia. Lo scenario di breve ...

Analisi Tecnica : Bund Future del 16/01/2019 : Chiusura del 16 gennaio La giornata del 16 gennaio chiude piatta per il contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che riporta un -0,18%. Allo stato attuale lo scenario di breve ...