Amici | Rudy Zerbi umilia Giordana | il giudizio brutale | si scatena il caos da Maria De

Amici - anticipazioni su sabato 12 gennaio : la clamorosa rivolta contro Rudy Zerbi : "Uno scandalo". Clamoroso ad Amici: secondo le anticipazioni del blog specializzato Vicolo delle News sulla puntata in onda sabato 12 gennaio sono tre i concorrenti eliminati. A sorpresa, lasciano il talent di Canale 5 Mimmi, Arianna e Giacomo Eva. Una "carneficina" che lascia molti telespettatori s

Alessandro Casillo e Giacomo Eva a rischio con la decisione di Rudy Zerbi nel daytime di Amici del 9 gennaio : Il fatto che il ballerino Marco abbia dimenticato il cellulare acceso all’interno della scuola ha portato la maestra Alessandra Celentano a prendere un provvedimento disciplinare per lui e per la sua squadra (Atene). La professoressa di ballo ha deciso che un tale comportamento è inaccettabile, per cui la squadra Atene partirà con meno due punti durante la sfida a squadre di sabato. Nel daytime di Amici del 9 gennaio abbiamo potuto assistere ...

Amici di Maria De Filippi - Rudy Zerbi in lacrime : ‘Non fatelo più’ : Ad Amici succedono cose impensabili, come vedere Rudy Zerbi, insegnante che il pubblico è abituato a vedere in atteggiamenti spesso rigorosi e severi, in lacrime. È successo su Instagram per la precisione: l’ex discografico, infatti, ha fatto una story mostrandosi commosso per quel che è avvenuto al di là delle telecamere. Amici di Maria De Filippi 2018 - 2019: chi sono gli allievi che hanno conquistato un banco ...

Amici - Rudy Zerbi in lacrime dopo la lezione : 'Non fatelo più' - il suo sfogo con gli occhi lucidi : lacrime ad Amici : Da Rudy Zerbi un appello 'con gli occhi lucidi' subito dopo la sua lezione nel daytime del talent di Maria De Filippi . A commuovere il severissimo giudice sono stati i complimenti ...

Amici - Rudy Zerbi in lacrime dopo la lezione : "Non fatelo più" - il suo sfogo con gli occhi lucidi : lacrime ad Amici: Da Rudy Zerbi un appello "con gli occhi lucidi" subito dopo la sua lezione nel daytime del talent di Maria De Filippi. A commuovere il severissimo giudice sono stati i complimenti ricevuti dai telespettatori via Instagram. "Allora, ragazzi – ha salutato tutti Zerbi nell'ultima dell

Amici 2019 - Rudy Zerbi commosso : “Non fatelo più” - il prof di canto stupito : Rudy Zerbi, ad Amici 2019 una grande soddisfazione Rudy Zerbi su Instagram non parla solo di Amici di Maria De Filippi, Amici 2019 in questo caso, ma anche della sua vita e della sua famiglia, e in effetti più volte ha commosso i fan per i post che ha condiviso con loro e per le […] L'articolo Amici 2019, Rudy Zerbi commosso: “Non fatelo più”, il prof di canto stupito proviene da Gossip e Tv.

Amici - Rudy Zerbi e il giorno più tragico di sempre : compagna e figlio a un passo dalla morte : Tutti quelli che seguono Amici conoscono l'amore che nutre Rudy Zerbi per suo figlio, Leo, tanto da essersi tatuato il nome sulla mano. "Il tuo nome tatuato sulla mia mano per quando non posso tenerti per mano", ha scritto in calce alla foto postata su Instagram l'insegnante del talent show di Maria

Rudy Zerbi figli - toccante gesto per Leo : il prof di Amici come mai l’abbiamo visto : I figli di Rudy Zerbi: l’amore del prof di Amici per Leo Lo conosciamo tutti ormai, perché è uno dei volti di punta di Canale 5 dopo i principali conduttori: parliamo di Rudy Zerbi. Oggi l’insegnante di Amici e giudice di Tú Sí Que Vales ha infatti mostrato su Instagram una foto che ritrae la sua […] L'articolo Rudy Zerbi figli, toccante gesto per Leo: il prof di Amici come mai l’abbiamo visto proviene da Gossip e Tv.

Amici - disastro di Giordana e Atene? Tensione alle stelle : il rovinoso sfogo con cui Rudy Zerbi li massacra : Altissima Tensione ad Amici di Maria De Filippi , dove la squadra Sparta, sotto al comando della cantante Tish , si sta imponendo su Atene, guidata da Giordana. Dopo tre sconfitte consecutive, ...

Amici - Alessandra Celentano e quel suo lato privatissimo. Rudy Zerbi - la battutaccia che rovina la diretta : Alessandra Celentano , sua sorella e... un uomo. A notarlo è proprio Rudy Zerbi , che, ha portato all'attenzione dei followers della professoressa di ballo di Amici un dettaglio che era stato ...

Amici 18 - Alessandra Celentano presenta sorella… e fidanzato? Il gossip di Rudy : Alessandra Celentano fidanzato e vita privata: le ultime curiosità sull’insegnante di Amici 18 Alessandra Celentano ha un nuovo amore? Fino a ieri tutti sapevano che si era lasciata da qualche tempo con un uomo col quale ha condiviso tanti momenti speciali e che quindi era al cento per cento single. Adesso, invece, salta fuori che […] L'articolo Amici 18, Alessandra Celentano presenta sorella… e fidanzato? Il gossip di Rudy ...

Amici - Rudy Zerbi massacra Mameli : costretta ad intervenire Maria De Filippi - gelo in studio : Ad Amici di Maria De Filippi , una puntata piena di polemiche e che avrà strascichi per la prossima settimana per un caso che riguarda Rudy Zerbi e Mameli . Di seguito, i fatti: a Mameli è stato ...

Amici 2018 quarta puntata - polemica su Rudy Zerbi e Mameli : il pubblico non ci sta : Rudy Zerbi, polemica ad Amici 2018 per Manfredi in sala relax Ad Amici 2018 è andata in onda una quarta puntata ricca di polemiche che senz’altro avrà i suoi strascichi anche la prossima settimana perché conosciamo la personalità di Rudy Zerbi e stiamo imparando a conoscere quella di Mameli. I fatti sono questi: a Mameli […] L'articolo Amici 2018 quarta puntata, polemica su Rudy Zerbi e Mameli: il pubblico non ci sta proviene da ...

Amici 18 : Mameli lascia lo studio dopo il giudizio di Rudy Zerbi : Rudy Zerbi obbliga Mameli a lasciare lo studio di Amici di Maria De Filippi Oggi la puntata di Amici 18 è iniziata con la decisione di Rudy Zerbi sul destino di Mameli. Il professore della scuola di Maria De Filippi in settimana aveva infatti voluto incontrare il cantante assegnandoli una sfida veramente difficile: sabato avrebbe dovuto esibirsi con la canzone Zingara di Iva Zanicchi. Una prova descritta dallo stesso Zerbi molto difficile: se ...