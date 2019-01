América de Cali, tifosi contro la dirigenza per il cambio dello stemma

lanotiziasportiva

(Di venerdì 18 gennaio 2019) La tifoseria dell’deè in fermento già da qualche giorno per via di un restyling che ladel club vorrebbe apportare sullo storicodei biancorossi di Santiago deCalcio, Estero, Sudamerica,de/ Qualche giorno fa Tulio Gòmez, azionista di maggioranza del club, ha reso noto la decisione di inserire un nuovo logo che apparirà sulle maglie della squadra.Si tratta, ha detto Gòmez, del primo logo della società, e verrà cucito sulle casacche da gioco per i prossimi sei mesi ma la stragrande maggioranza degli aficionados non gradisce.Un omaggio ai fondatori del Diablo Rojo, questa la giustificazione della scelta da parte dei dirigenti, che però non ha visto l’apprezzamento della tifoseria, tutt’altro.La mancanza del “Diablo” nello, al suo posto sarà inserita una grande “A”, ha scatenato la ...