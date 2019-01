Alto Adige | giunta Volkspartei-Lega diventa realtà

Alto Adige - Vettorato - Lega - sarà vice : ANSA, - BOLZANO, 17 GEN - Il governatore Altoatesino Arno Kompatscher proporrà la settimana prossima in consiglio provinciale Giuliano Vettorato della Lega come vice presidente del gruppo linguistico ...

Alto Adige : Kompatscher eletto presidente Provincia Bolzano : Bolzano, 17 gen., askanews, - Arno Kompatscher è stato eletto presidente della Provincia di Bolzano. 19 voti a favore, 16 contro. Kompatscher, che succede a se stesso, è sostenuto da Svp e Lega.

Maltempo - valanga in Alto Adige : centro biathlon evacuato : Proseguono copiose le nevicate in Alto Adige. Una valanga è caduta nella valle di Anterselva vicino all’albergo Wildgall. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Per motivi precauzionali è stato evacuato il centro del biathlon e la strada è stata interrotta. Nevica in Alta Val d’Isarco dove le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono parzialmente innevate. Chiuse per motivi di sicurezza alcune strade provinciali, quella che da ...

Maltempo Alto Adige : prime nevicate abbondanti - strade chiuse : In Alto Adige si sta registrando la prima abbondante nevicata invernale: la perturbazione che da giorni sta imperversando in Austria è arrivata anche in Provincia di Bolzano, in particolare nella zona di confine. La quota neve è scesa fino a 600 metri. Isolata la Vallunga in Alta Val Venosta, chiusa in via precauzionale la SP49 da Curon Venosta. La neve a Melago ha raggiunto i 46 cm. Neve anche a Plan in Passiria, 44 cm, e a Predoi in Valle ...

Alto Adige - prende forma giunta : ANSA, - BOLZANO, 14 GEN - prende forma la giunta Kompatscher bis. Mentre sono definite le competenze dei singoli assessori Svp, la suddivisione di quelle degli assessori della Lega Massimo Bessone e ...

Meteo Alto Adige : neve tra Vipiteno ed il Brennero - prevista in Val Pusteria e sulle Dolomiti : In Alto Adige si segnala neve tra Vipiteno ed il Brennero: attenzione quindi per chi viaggia sull’autostrada A22. “Dal primo dicembre ad oggi, in Valle Aurina sono già caduti 3,5 metri di neve, di cui solo nelle ultime due settimane 2,5. Dalla notte scorsa nevica di nuovo sulla cresta di confine. E continuerà fino a martedì senza lunghe interruzioni. Ci si aspetta da 50 a 70 cm di neve fresca. Questa volta, però, le nevicate non si ...

Lega - Salvini ha dato l'ok all'allenza in Alto Adige con l'Svp : Matteo Salvini , alla fine, ha espresso parere favorevole all'accordo con la Sudtiroler Volkspartei : l'esecutivo Altoatesino, stando a quanto riportato pure dall' Agi , dovrebbe nascere nel corso ...

Sci di fondo - poca neve in Alto-Adige : cancellata la Pustertaler Ski Marathon del prossimo 12 gennaio : cancellata la Pustertaler Ski Marathon del 12 gennaio a causa dello scarso innevamento Decisione amara per il comitato organizzatore della Pustertaler ski Marathon 2019: la granfondo altoatesina, prevista per sabato 12 gennaio, non si disputerà. Lo staff organizzativo, già costretto a ridurre a 32 chilometri il percorso originario di 60 a causa della mancanza di precipitazioni, è stato costretto ad alzare bandiera bianca in seguito alle ...

Alto Adige. Valli e piste - quei cartelli solo in tedesco. E dopo la tragedia il caso in Parlamento : BOLZANO La tragedia del Renon ha riaperto il dibattito, e le relative polemiche, sulla segnaletica monolingue in Alto Adige. Una questione che si trascina da decenni che Lega e Svp hanno promesso di ...

Alto Adige - Svp verso giunta con Lega : ANSA, - BOLZANO, 7 GEN - Non sono attese sorprese questa sera, quando il parlamentino allargato della Svp voterà il programma di coalizione con la Lega. Incassato il via libera all'accordo, il ...

Bolzano - nessun taglio ai senatori e la deroga ad hoc sulle banche. Così nasce l’accordo tra Lega e Svp in Alto Adige : L’ultima concessione è stata il dietrofront sul taglio dei senatori: “L’Alto Adige manterrà i suoi tre“. È la bollinatura di Roberto Calderoli all’accordo tra la Lega e la Südtiroler Volkspartei (Svp) per il governo della Provincia di Bolzano che dopo l’ok dei vertici del Carroccio deve ricevere lunedì il via libera anche dal parlamentino del partito popolare sudtirolese: una formalità. Preso il Trentino, ...

Alto Adige : incidente con la slitta - grave donna tedesca : Nuovo incidente con la slitta in Alto Adige: dopo la tragedia sul Corno del Renon dove a perdere la vita è stata la piccola Emily Formisano di 8 anni, una donna originaria della Baviera è rimasta gravemente ferita dopo aver perso il controllo della slitta trainata dai cani. L’incidente si è verificato ieri in Vallelunga in Alta Val Venosta nel tardo pomeriggio. La donna è ricoverata all’ospedale di Silandro. L'articolo Alto Adige: ...

Alto Adige - svolta a destra di Svp : alleanza con la Lega di Matteo Salvini : La Svp lascia la sinistra e si allea con la Lega. L'accordo per la formazione della giunta Altoatesina tra Suedtiroler Volkspartei e Lega è stato concluso. A battezzare l'incontro tra i rappresentanti della stella alpina e quelli del Carroccio è stato il senatore della Lega Roberto Calderoli. Un inc

Maltempo - forte vento in Alto Adige : copiose nevicate in Tirolo : Raffiche di vento fino ai 126 chilometri orari sui rilievi dell’Alto Adige, copiose nevicate in Tirolo che hanno messo in crisi sia il traffico aereo che quello stradale, stanno caratterizzando l’ultimo fine settimana delle festivita’ natalizie sull’arco alpino italo-austriaco. Le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono innevate tra Vipiteno ed il confine di Stato e il limite delle nevicate lungo la cresta di ...