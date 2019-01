Albano e Romina Power | figli | canzoni e vita privata da ex

Albano Carrisi e Romina Power - colpaccio doppio a Mediaset : ascolti - sta per arrivare la valanga : Trionfo doppio per Albano Carrisi e Romina Power. La mitica coppia della canzone italiana, come riporta Italia Oggi, verrà celebrata da uno show-evento su Canale 5. per due puntate, il 23 e il 30 gennaio, 55 Passi ripercorrerà la loro carriera. Leggi anche: "Baglioni, qui serve ordine". Al Bano, par

C’è posta per te : una storia lesbo e Albano e Romina nella seconda puntata : C'è posta Per Te Di amori contrastati a C’è posta per te se ne vedono tanti. Tuttavia la storia che racconterà Maria De Filippi il prossimo sabato, nel corso della seconda puntata del people show, è diversa. Protagonista, infatti, una ragazza lesbica che manda la posta ai suoi familiari, contrari al suo fidanzamento che presto dovrebbe sfociare in un matrimonio. “Io lo so che non è facile accettare il fatto che sto sposando una ...

Albano : “Loredana e Romina le donne più importanti della mia vita - ma è finita” : Albano confessa: “Loredana e Romina le donne più importanti della mia vita, ma i rapporti di coppia sono finiti” Il triangolo amoroso che da sempre ha visto Loredana Lecciso e Romina Power contendersi l’attenzione di Albano Carrisi sembra destinato ad essere una storia senza fine. E degli attuali rapporti con le sue ex, intervistato da […] L'articolo Albano: “Loredana e Romina le donne più importanti della mia vita, ...

Albano - l’appello di pace : “Loredana e Romina - festeggiamo insieme” : Albano Carrisi lancia l’appello di pace alle ‘sue’ donne: “Romina e Loredana, festeggiamo insieme. Sarebbe un miracolo” Albano Carrisi uomo distensivo, portatore di pace e concordia, anche in amore. È lui stesso a definirsi tale nell’ultima intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Chi (in edicola da mercoledì 12 dicembre). Il cantante si è lasciato andare a […] L'articolo Albano, l’appello ...

Romina Power - la sconvolgente rivelazione su Albano e Sanremo : 'Una tortura - quando siamo scesi dal palco...' : 'Non sono cresciuta con il mito di Sanremo perché per me è stata una tortura'. Romina Power 'rinnega' il momento più alto della sua carriera con Albano Carrisi , quello della vittoria nel 1984 con ...

Albano e Romina : il 27 dicembre concerto al Palasport di Bolzano : Proseguono gli impegni di una delle coppie musicali più amate come Albano e Romina che sono impegnati in nuovi progetti sul piccolo schermo. Ci sono progetti in corso per i due cantanti ma nel frattempo la coppia canora tornerà ad esibirsi in Italia con un concerto atteso nel mese di dicembre che registra il sold out e pone fine alla tournée di quest'anno. In questi mesi sono stati capaci di fare il tutto esaurito nel mondo ma c'è grande ansia ...

