Aeroporto Bergamo | nel 2018 sfiora 13 milioni passeggeri | +4 | 9%

L'Aeroporto di Milano/Bergamo sfiora i 13 milioni di passeggeri : Cerimonia finale nell'ultimo giorno del 2018 alL'Aeroporto di Milano Bergamo, che ha stabilito il nuovo massimo storico del movimento passeggeri arrivando a lambire la quota di 13 milioni . Un ...

Voli extra natalizi all'Aeroporto di Milano Bergamo : L'Aeroporto di Milano Bergamo presenta una programmazione dei Voli aggiuntivi operati durante le festività natalizie, operati da Blue Panorama per Reggio Calabria, Albastar per Catania e Palermo, ...

Aeroporto Bergamo - SACBO annuncia conti e trend positivi nel bilancio 2018 : Nell'anno in corso l'Aeroporto di Milano Bergamo registrerà un movimento passeggeri di quasi 13 milioni, il 5% in più rispetto al 2017, ed un risultato finanziario migliorativo e in linea con le ...

Nuova area check-in all'Aeroporto di Milano Bergamo : All' Aeroporto di Milano Bergamo è stato completato il restyling dell'area check-in , con la creazione di un unico ambiente e disposizione dei banchi su una parete continua frontale alle porte di ...

Apertura DHL Service Point alla biglietteria Aeroporto Milano Bergamo : Nuovi servizi all' Aeroporto di Milano Bergamo . Da giovedì 6 dicembre, presso la biglietteria apre al pubblico un DHL ServicePoint dove sarà possibile spedire e ricevere in più di 220 Paesi in 24-72 ...

Aeroporto Milano Bergamo - SACBO aggiudica lavori aerostazione Lotto 4A : SACBO , società di gestione dell' Aeroporto di Milano Bergamo , ha proceduto all'aggiudicazione dei lavori relativi all' ampliamento dell'aerostazione Lotto 4A , lato est, all'Associazione Temporanea ...

Aggiudicati lavori per amplimento lato est Aeroporto di Bergamo : Milano, 30 nov., askanews, - La socieetà di gestione dell'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo,, Sacbo, ha aggiudicato i lavori per l'ampliamento dell'aerostazione Lotto 4a, lato est, all'associazione ...

Riunione tecnica per progetto ferroviario Aeroporto di Bergamo : Nella sede degli uffici direzionali SACB O si è svolta la Riunione tecnica tra tutti i soggetti interessati al progetto per la realizzazione del collegamento ferroviario con l'Aeroporto di Milano ...