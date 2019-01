Accordi&Disaccordi | Alfonso Bonafede su Nove | “Rivendico il video sulla cattura di

Accordi&Disaccordi - Alfonso Bonafede su Nove : “Non sarei andato alla cena con magistrati e politici Pd dove è andato Salvini” : “Io non sono stato invitato alla cena in cui erano presenti vari magistrati, esponenti dell’ala renziana del Pd e il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non c’è stato nemmeno alcun messaggio con Annalisa Chirico, la giornalista del Foglio organizzatrice dell’evento. Io, mentre si svolgeva quella cena con costi elevatissimi, mi trovavo a San Vittore per un’iniziativa dei detenuti con Ornella Vanoni e la Triennale ...

Accordi&Disaccordi - Alfonso Bonafede : “Il caso di Casimirri è odioso - il terrorismo che sia rosso o nero è sempre terrorismo” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite di “Accordi&Disaccordi”, la trasmissione tv condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove il venerdì alle 22.45, si impegna nel riportare in Italia i terroristi rossi e neri, mettendoli sullo stesso piano. “Questa è la foto di Alessio Casimirri – spiega Scanzi – uno dei tanti terroristi latitanti all’estero: sono più di 40 anni che sta in Nigaragua, ha la cittadinanza ...

Accordi&Disaccordi - Alfonso Bonafede su Nove : “Per dieci anni ho fatto il vocalist nelle discoteche siciliane - ma non mi chiamavo dj Foffo” : “Dj Foffo non era il mio nome d’arte, ne avevo un altro che non rivelerò mai. Io facevo il vocalist, lo rivendico, in più discoteche della Sicilia occidentale. Ho lavorato per circa un decennio come vocalist ed è stata una esperienza della vita divertente, una fase”. Così Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite di “Accordi&Disaccordi”, durante la registrazione della puntata del talk condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi ...