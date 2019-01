Accordi&Disaccordi | Alfonso Bonafede su Nove | “Non sarei andato alla cena con

ilfattoquotidiano

: Anche #Halilovic, oltre #Bertolacci nell’affare #Pyatek @acmilan: ora il @GenoaCFC dovrà trovare gli accordi con i… - DiMarzio : Anche #Halilovic, oltre #Bertolacci nell’affare #Pyatek @acmilan: ora il @GenoaCFC dovrà trovare gli accordi con i… - BentivogliMarco : Proprio gli accordi di #Fca a Pomigliano sono all base dell nostra responsabilizzazione nel separare gli abusi dai… - TgLa7 : Putin a Belgrado, accordi e moniti alla Nato: i Balcani sono di pertinenza di Mosca -

(Di sabato 19 gennaio 2019) “Io non sono stato invitatoin cui erano presenti vari magistrati, esponenti dell’ala renziana del Pd e il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non c’è stato nemmeno alcun messaggio con Annalisa Chirico, la giornalista del Foglio organizzatrice dell’evento. Io, mentre si svolgeva quellacon costi elevatissimi, mi trovavo a San Vittore per un’iniziativa dei detenuti con Ornella Vanoni e la Triennale di Milano. Secondo me di giustizia difficilmente si riesce a parlarne su una terrazza, in un contesto di quel tipo, quindi nonproprio per il contesto”. Così ha risposto alle domande dei giornalisti il ministro della Giustizia, ospite della terza stagione di “Accordi&Disaccordi”, la trasmissione tv condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda suil venerdì alle ...