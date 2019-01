Abusi su pazienti | anche minori | arrestato cardiologo

Urbino - arrestato cardiologo per Abusi su pazienti : almeno 9 le vittime : I carabinieri di Urbino in collaborazione con i colleghi di della stazione di Sant'Angelo Urbano hanno arrestato un noto cardiologo della provincia di Pesaro e Urbino, di 68 anni, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per violenza sessuale. L'uomo è stato accusato di avere approfittato della professione di medico per potere abusare sessualmente di alcune pazienti da lui in cura. I militari dell'arma hanno fermato ...