Aborto | 80 733 interventi nel 2017 | “Valori in diminuzione”

meteoweb.eu

: RT @alto_adige: Dati del Ministero parlano di 80.733 interventi nel corso del 2017 - ninda1952 : RT @alto_adige: Dati del Ministero parlano di 80.733 interventi nel corso del 2017 - youfullwellness : #yourfullwellness Ministero, 80.733 casi di aborto nel 2017, sono in diminuzione -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Diminuiscono le interruzioni volontarie di gravidanza (ivg) in Italia. In totale, nelne sono state notificate 80.733, confermando il continuo andamento in flessione del fenomeno: -4,9% rispetto al dato del 2016 e -65,6% rispetto al 1982, anno in cui si è osservato il più alto numero di ivg in Italia, pari a 234.801 casi.Lo rileva la ‘Relazione del Ministro della Salute sull’attuazione della Legge 194/78 per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza –′, trasmessa oggi al Parlamento. Diminuzioni percentuali particolarmente elevate, evidenzia la Relazione, si osservano in Liguria, Umbria, Abruzzo e PA di Bolzano, mentre la PA di Trento e’ l’unica con un lieve aumento di. Il dato italiano, afferma il ministero della Salute, “rimane tra i valori piu’ bassi a livello ...