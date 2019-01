18 gennaio - L' opera buffa IL BARBIERE DI SIVIGLIA al Teatro Impero di

Si accorciano i test per EMUI 9 su Huawei P20 TIM : il 15 gennaio parla l’operatore : Tocca ancora una volta tornare sulla questione relativa ai tempi di uscita dell'aggiornamento con EMUI 9 e Android Pie per i non pochi utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei P20 TIM. La versione brandizzata dello smartphone, infatti, potrebbe toccare con mano il pacchetto software prima del previsto, almeno rispetto a quanto vi avevo portato esattamente una settimana fa. Quando cioè ho portato alla vostra attenzione un ...

Anticipazioni Un posto al sole 21-25 gennaio : Roberto si opera - Alberto fa il doppiogioco : La puntata di ieri di Un posto al sole si è conclusa con Marina che ha scoperto che Alberto Palladini tornerà a lavorare ai Cantieri come direttore commerciale. Roberto è infatti stato riconfermato alla guida delle Imprese Viscardi ma a questa condizione. Succederà poi che tra la Giordano ed Alberto i litigi saranno all'ordine del giorno e, a seguito di uno di questi, Roberto sarà colto da un infarto e trasportato subito all'ospedale grazie ...

Problemi sito BNL e Hello Bank oggi 8 gennaio : impossibile accedere a conto ed eseguire operazioni : Giornata segnata da Problemi al sito BNL e Hello Bank quella di oggi 8 gennaio: i correntisti dell'istituto bancario BNL in primis e della sua versione online appunto Hello Bank avranno di certo di che arrabbiarsi, visto il mancato accesso al loro conto e di conseguenza l'impossibilità di effettuare operazioni di qualsiasi tipo e naturalmente, anche solo controllare la situazione delle proprie finanze. I Problemi al sito BNL e pure Hello ...

Non tutti gli operatori allineati al modem libero : occhio alla promozione Wind Tre del 7 gennaio : Il 2019 si è aperto con una grossa novità per quanto riguarda il mondo della telefonia, in riferimento alla questione del modem libero. Gli operatori, come tutti sanno, sono chiamati a svincolare il pubblico dell'obbligo di acquistare o noleggiare il router necessariamente dall'azienda con cui si va a stipulare un nuovo contratto, al punto che nei giorni scorsi abbiamo addirittura condiviso con voi una guida per darvi tutte le dritte del caso ...

Juve - una sola operazione in uscita a gennaio : Come riportato da Sky Sport , in casa Juve a gennaio può esserci solo un'operazione in uscita. Si tratta di Moise Kean sul quale rimane attento il Bologna, alla ricerca di un attaccante.

Monchi : 'Mercato di gennaio? Fa tante operazioni chi ha sbagliato in estate. Roma - alla fine avrò ragione io' : Anche il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato a Sky Sport dopo Paratici e Ausilio. Queste le sue parole in vista del mercato invernale: 'Nel mio primo anno abbiamo raggiunto un risultato ottimo, adesso invece è ancora presto per sapere come finiremo, ...

Concorsi Assistenti Sociali e Operatori Socio Sanitari : inoltro CV entro gennaio-febbraio : La Gazzetta Ufficiale ha diffuso nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di ulteriori risorse professionali Sanitarie da assegnare presso numerose sedi di lavoro collocate in Italia. Ma entriamo nei particolari e scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di Concorso a gennaio 2019 Il Comune di Pieve Emanuele in provincia di Milano in Lombardia ha aperto un concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di un posto come ...

Anticipazioni Beautiful : la soap opera torna a partire da lunedì 7 gennaio : Beautiful è una delle poche soap opera andate in ferie durante questo periodo natalizio, in attesa del ritorno sul piccolo schermo nei primi giorni del mese di gennaio. L'appuntamento con i protagonisti coincide con lunedì 7 gennaio, data che segna il ritorno del prodotto televisivo che, da trent'anni a questa parte, continua a collezionare successi. Le puntate che stanno per andare in onda, sono quelle uscite negli Stati Uniti nei primi mesi ...

Francesco Chiofalo di Temptation Island ha un tumore al cervello : «Stavolta sono fo***to. A gennaio mi operano» : Francesco Chiofalo ha un tumore al cervello. L'ex concorrente di Temptation Island lo ha annunciato nelle sue stories di Instagram: «Sto male, sono gravemente malato. Ho...

Ancelotti : «Allan indisponibile - a gennaio nessuna operazione di mercato» : In conferenza stampa Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Spal: «Ci aspettano tre partite tra Natale e Capodanno, viviamo un momento importante per tutti noi. Cercheremo di combinare l’aspetto lavorativo e festivo, ma passeremo il pranzo natalizio a casa. È una bella novità per il calcio italiano, in Inghilterra i tifosi approfittavano del Boxing Day per andare allo stadio in maniera rilassata». Inter-Napoli a Santo ...

Silvio Berlusconi : 'Entro il 15 gennaio il governo salta'. E lancia 'l'operazione scoiattolo' contro i M5s : L'epilogo della trattativa con l'Europa sulla manovra, con la resa parziale alle richieste di Bruxelles, è per Silvio Berlusconi un vero e proprio ricostituente. Nel giorno , ieri 18 dicembre, in cui ...

Berlusconi lancia operazione scoiattolo : 'Entro il 15 gennaio il governo potrebbe saltare' : Secondo l'agenzia Adnkronos, ieri sera, nel corso dello scambio degli auguri a Palazzo Madama con tutti i senatori di Forza Italia, il Cavaliere avrebbe invitato più volte i suoi a darsi una mossa per sondare i grillini più delusi (ribattezzata come 'operazione scoiattolo') di fronte all'operato del governo M5S-Lega. Infatti, per l'ex premier, se diversi grillini dovessero decidere di abbandonare il Movimento 5 Stelle, si potrebbe lavorare in ...

Juve - Allegri perde Cancelo : operato al ginocchio - rientra a gennaio. Stop anche per Cuadrado : rientra da titolare Emre Can, presto toccherà anche a Khedira, settimana prossima,, si fermano invece Cuadrado e Cancelo. Per questi ultimi due, infatti, problemi al ginocchio di media-lunga durata, ...