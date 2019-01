100 mila birmani profughi in Thailandia vivono in campi di accoglienza | alcuni da oltre

100 donne contro gli stereotipi : a Milano le foto di Gerald Bruneau raccontano la scienza al femminile : 'Anche la mia è stata una ricerca, tra la scienza e la donna, tra la bellezza della vita e la bellezza inanimata degli strumenti e delle formule, tra i misteri della scienza e quello che per me, ogni ...

Arco - colpo da 100 mila euro in gioielleria. Quattro ladri mascherati in azione con il demolitore : Arco. Un colpo da "mission impossible" quello da più di 100 mila euro messo a segno nella notte alla gioielleria New Pharaon, al primo piano del centro commerciale di Arco. In azione ladri acrobati ma ...

Anief : per meno di 70 mila docenti pensioni light con Quota 100 : ... insieme al tanto atteso Reddito di cittadinanza, del decreto sul pre-pensionamento con maxi-finestra predisposto dal Governo che coinvolge anche il mondo dell'istruzione. Su quest'ultimo a ...

Hanno rubato 1 - 1 milioni di dollari in Ethereum. Ora gli hacker ne restituiscono 100mila : Gli hacker che Hanno causato la riorganizzazione della blockchain della criptovaluta Ethereum Classic (Etc), sottraendo circa 1,1 milioni di dollari, Hanno restituito alla piattaforma di transazioni Gate.io 100mila dollari. Gate.io, dopo il blocco della valuta digitale, ha cercato di contattare gli aggressori senza successo. Nella giornata del 10 di gennaio 2019 però, senza sapere il motivo, i responsabili dell’aggressione Hanno restituito parte ...

Pensioni - quanto si riduce l’assegno con quota 100 : si perdono fino a 200mila euro : Chi deciderà di aderire a quota 100 e anticipare il ritiro dal mondo del lavoro andrà incontro a una riduzione dell'assegno Pensionistico. Secondo i calcoli effettuati da Progetica per Il Corriere della Sera, la riduzione, in caso di stipendio da 2mila euro netti al mese, può incidere per quasi 200mila euro totali.Continua a leggere

Lei ha 88 anni - lui 25 : la donna spende 100mila euro e la loro storia d’amore finisce in tribunale : Aveva 88 anni quando si innamorò di un ragazzo di 25. Tre anni dopo la loro storia d’amore è finita in tribunale davanti a un giudice. In ballo ci sono le perizie psichiatriche alle quali era stata sottoposta la donna che, per il suo giovane fidanzato ha speso ben 100mila euro in pochi mesi. Nella prima perizia, richiesta dalla figlia della donna, il medico l’aveva dichiarata capace di intendere e di volere e lucida nella sua ...

Lei ha 88 anni - lui 25 : la donna spende 100mila euro e la loro storia d'amore finisce in tribunale : Aveva 88 anni quando si innamorò di un ragazzo di 25. Tre anni dopo la loro storia d'amore è finita in tribunale davanti a un giudice. In ballo ci sono le perizie psichiatriche alle...

Forlì - a 88 anni si innamora di un 25enne : perde 100mila euro e la figlia la fa interdire : La love story tra una 88enne e un ragazzo di 25 è finita nell'aula del tribunale di Forlì, dopo che la donna ha perso nel giro di poco tempo circa 100mila euro dei suoi risparmi. A denunciare i fatti è stata la figlia dell'ultraottantenne. Nei guai è finito anche un medico psichiatra con l'accusa di falso ideologico per aver certificato la lucidità dell'anziana.Continua a leggere

Astronomia : nursery stellari senza segreti - studiate 100mila “culle” in 74 galassie : Si mostrano con una straordinaria ricchezza di forme e dimensioni, ma, guardando oltre l’aspetto esteriore, due fattori che le distinguono in maniera significativa sono il luogo in cui gli astri si affacciano alla vita e i processi sottesi a questa fase: sono le galassie, le cui aree di formazione stellare sono particolarmente al centro dell’attenzione della comunità scientifica. Un nuovo e vasto progetto di ricerca, che vede in prima linea ...

Chieti - accoltellata durante festino - trans chiede 100 mila euro di risarcimento : È salatissimo il conto che la trans Silvana Valencia Villanueva presenta al suo aggressore, Ottavio Esposito, 30enne e di professione dentista. Stando a quanto riportano i media locali e nazionali, il 4 febbraio dello scorso anno, Villanueva fu aggredita da Esposito durante un party a base di rapporti intimi e cocaina. L'uomo tentò di accoltellarla, ma lei con caparbietà e astuzia riuscì a mettersi in salvo. La donna rotolò su una rampa di scale ...

Multa di 100mila euro e nuovo caos-rinnovo : Icardi furioso! Wanda : "Sì - siamo molto lontani. Ma..." : Da una tv argentina, TycSports, ecco la notizia-bomba del mercato interista: Mauro Icardi non rinnoverà il contratto con l 'Inter, in scadenza il 30 giugno 2021 . Secondo tale fonte, Wanda Nara ...

Inter - Icardi ad Appiano dopo il ritardo e il volo cancellato : multa di 100 mila euro : Nessuno sconto: mano pesante dell'Inter e maxi multa per Mauro Icardi. L'argentino, capitano dei nerazzurri, non si è infatti presentato alla prima seduta , di martedì 8 dicembre, ndr, della squadra ...

Sicurezza : De Corato - emergenza a Milano 10mila delitti su 100mila abitanti (2) : (AdnKronos) - "Ovviamente -continua De Corato- bisogna tenere conto anche del fatto che in questo calcolo non sono considerati i reati commessi dai clandestini. Però, a detta del sindaco di Milano, senza questi ultimi la città si fermerebbe". Milano, aggiunge, è "una città violenta e le classifiche

Sicurezza : De Corato - emergenza a Milano 10mila delitti su 100mila abitanti : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - "Ancora una volta Milano, secondo i dati Istat, vince la classifica di città con il tasso di delittuosità più alto di Italia, addirittura 10.908 delitti ogni 100 mila abitanti, un record, che riconferma l'emergenza Sicurezza, al quale ormai il sindaco Sala e la sua Giunt