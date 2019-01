Xenon Racer corre verso il rilascio mondiale

gamerbrain

(Di giovedì 17 gennaio 2019) SOEDESCO annuncia che il gioco di corse futuristicosarà lanciato nei negozi di tutto il mondo il 26 marzo.uscirà sia in formato digitale che fisico per Nintendo Switch, PlayStation 4, PS4 Pro e la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox One X. Uscirà anche una versione digitale su Steam.Il futuro della corsa Un nuovo trailer mostra tutte e sette le diverse località del gioco, inclusi quattro nuovi tracciati in Nord America, Francia e Cina. Ogni località offre multiple opportunità di corsa, con diversi tracciati che possono essere percorsi in entrambe le direzioni.Nell’anno 2030, sono state inventate le prime macchine volanti e la Federazionedel Campionato di Corse si sta preparando per una nuova era di corse con le macchine ibride. Per dare tempo alle squadre di abituarsi a ...