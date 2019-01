Biathlon - Cdm altra impresa di Vittozzi - è seconda a Ruhpolding. Wierer sesta : Dietro di lei Federica Sanfilippo, fuori dalle 60 Alexia Runggaldier, mentre Irene Lardschneider ha esordito in Coppa del mondo con un ottimo zero al poligono, chiudendo a 2'52' da Kuzmina. Il modo ...

Vittozzi seconda nella sprint di Ruhpolding : è duello mondiale con la Wierer : Lisa Vittozzi non può alzare le braccia al cielo stavolta, perché a cade a terra stremata dopo il traguardo. La gioia arriva dopo, perché nel momento in cui l'azzurra taglia il traguardo è al comando ...

Biathlon - Vittozzi ancora lei : seconda. E la Wierer è sesta : Lisa Vittozzi passa dalle due vittorie in Coppa del Mondo di Biathlon a Oberhof al 2° posto di Ruhpolding, dove la tappa è scattata con le Sprint. Per la sappadina un 2° podio a 11'5 e zero errori ...

Biathlon – Lisa Vittozzi inarrestabile : l’azzurra ci ha preso gusto - seconda nella sprint di Ruhpolding : Vittozzi non si ferma più: sale sul podio anche a Ruhpolding, seconda nella sprint. Wierer sesta: ora è a +26 su Lisa Lisa Vittozzi non può alzare le braccia al cielo stavolta, perché a cade a terra stremata dopo il traguardo. La gioia arriva dopo, perché nel momento in cui arriva l’azzurra è al comando della gara, poi solo una rinata Anastasija Kuzmina, pluricampionessa olimpica che fino ad oggi non era mai arrivata tra le ...

LIVE Sport - DIRETTA 17 gennaio : risultati Australian Open e Dakar in tempo reale. Vittozzi seconda nel biathlon! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, giovedì 17 gennaio: sarà un’altra giornata ricca di Sport: si inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, ma non va dimenticato il Tour Down Under di ciclismo, mentre in mattinata ecco un assaggio degli Sport invernali che ci terranno compagnia durate il week end. Ci saranno infatti le prove cronometrate delle discese di Coppa del Mondo di sci ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda - sempre più vicina : l’Italia sogna! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Lisa Vittozzi dà spettacolo : è seconda dietro Kuzmina nella sprint di Ruhpolding. Sesta Dorothea Wierer : Prosegue incessante il momento magico del Biathlon femminile italiano. nella sprint 7,5 km di Ruhpolding (Germania), Lisa Vittozzi colleziona il terzo podio consecutivo in Coppa del Mondo, battuta soltanto (e non di molto) dalla veterana slovacca Anastasija Kuzmina. Nuovamente perfetta al poligono come nella sprint vinta ad Oberhof, la sappadina ha pagato 11,5″ di distacco all’arrivo. Nuovo podio per l’infallibile svedese Hanna ...

‘Italia - come stai?’ : Vittozzi - Wierer e Lollobrigida fanno sognare. Short track da seconda fascia in Europa : Un fine settimana di sport invernali tra conferme, criticità latenti e nuove speranze per l’Italia. A farla da padrone, ancora una volta, è stato il biathlon. Lisa Vittozzi si è finalmente sbloccata con due vittorie consecutive che hanno consacrato un talento cristallino ed annunciato. Le qualità al poligono della sappadina sono fuori discussione, sta sparando in questa stagione con un ottimo 91%. Le azzurre in lizza per la Coppa del Mondo ...

