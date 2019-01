Viaggi & Turismo | al via la nuova campagna Royal Caribbean “La vacanza dove tutto è

meteoweb.eu

: Matera, è il momento della Cultura [news aggiornata alle 10:51] - repubblica : Matera, è il momento della Cultura [news aggiornata alle 10:51] - CarloCalenda : Un decreto per decarbonizzare ILVA! E poi? Un decreto per i viaggi spaziali delle mozzarelle pugliesi? Utile ricord… - tg2rai : #Terrorismo e la tratta del #migranti, parla un 'pentito': rischiate un esercito di kamikaze. Blitz contro il terro… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) È partita la“Laè possibile“, che offre numerose opportunità di risparmio per chi prenota una crociera entro il 3 marzo 2019.Innanziuno sconto fino al 30% sul prezzo della crociera per il 1° e il 2° passeggero e un credito a bordo che può arrivare fino a 150$ secondo il tipo di sistemazione prescelta, da spendere per acquistare servizi sulla nave o a terra. A bordo si può utilizzare per provare dei ristoranti di specialità, per un massaggio nella SPA, acquisti nei negozi e nelle boutique o, a terra, per acquistare escursioni e visitare le destinazioni di scalo. La promozione è valida per crociere di almeno 5 notti con partenza dal 2 febbraio (eccetto itinerari in partenza dalla Cina).E per unain crociera ancora più completa, si può prenotare il Pacchetto Bevande Deluxe che prevede anche gli alcolici e ...