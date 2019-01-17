Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 08 | 15

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E L’OLGIATA OGGI DISAGI A Roma PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO SARA’ A RISCHIO LA RETE ATAC CON BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE: Roma LIDO TERMINI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PARTIAMO DAL RACCORDO CON CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA LAURENTINA IN ESTERNA TRAFFICO REGOLARE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA A Roma TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE SEMPRE IN DIREZIONE Roma TROVIAMO CODE: SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI: BUONA SERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA COLOMBO CON CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA; RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO. INFINE CODE A TRATTI SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO ASCANI: BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA ANCHE PER INCIDENTE. E IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO TRA LA LAURENTINA E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO E TRA IL RACCORDO E PARCO DA VINCI IN DIREZIONE FIUMICINO ANCHE PER UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO ASCANI: BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA ANCHE PER INCIDENTE. E IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO TRA LA LAURENTINA E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO E TRA IL RACCORDO E PARCO DA VINCI IN DIREZIONE FIUMICINO ANCHE PER UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO ASCANI: BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA ANCHE PER INCIDENTE. E IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO TRA LA LAURENTINA E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO RALLENTAMENTISULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO ASCANI: BUON A SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. E IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA FLAMINIA INCIDENTE IN DIREZIONE NORD AL KM 17+500, CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO ASCANI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 E LA PRENESTINA. E IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA FLAMINIA INCIDENTE IN DIREZIONE NORD AL KM 17+500, CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO CON TRANSITO A SENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 17 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO ASCANI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 E LA PRENESTINA. E IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E MALBORGETTO IN DIREZIONE NORD TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO. SUL RACCORDO IN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE PERMANGONO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 E LA PRENESTINA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASILINA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO. SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA. PRESTARE ATTENZIONE. CODE A TRATTI SU VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE CENTRO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASILINA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERNO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE; RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO; TRAFFICO RALLENTATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE STRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERNO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE SULLA CASSIA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA VETRALLA E VICO MATRINO, NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; MENTRE IN ESTERNA, SI CODE TRA LAURENTINA E APPIA; SULLA CASSIA SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI TRA VETRALLA E VICO MATRINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE, NELLE DUE DIREZIONI; SULLA VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E LA VIA APPIA E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; MENTRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA AURELIA E PISANA E, PROSEGUENDO, TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA; TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 16 GENNAIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E LA VIA APPIA E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; MENTRE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA AURELIA E PISANA E, PROSEGUENDO, TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA; TRAFFICO ...