Verso il ritorno dell’Inverno dinamico e freddo

Calciomercato Juventus / Ultime notizie - Sturaro Verso il ritorno al 'suo' Genoa? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: per l'estate c'è l'idea legata a Eriksen, Sturaro invece potrebbe tornare al Genoa.

Inps e Inail - Verso il ritorno ai cda. Commissariamento nella fase di passaggio : Il governo intende riportare indietro le lancette sulla governance di Inps e Inail, tornando ai consigli di amministrazione di quattro o sei membri che erano stati cancellati dal governo Berlusconi nel 2010 e sostituiti con un presidente factotum. Gli attuali presidenti Tito Boeri e Massimo De Felice, il cui incarico scadrebbe rispettivamente a febbraio 2019 e novembre 2020, verranno dunque fatti decadere e i due enti potrebbero ...

Ritorno al passato/Il tramonto del vecchio Pd e un diVerso centrodestra : ... il grosso di quel blocco è tutt'altra cosa: un partito nazionalista , da federalista che era, , statalista dal punto di vista della politica economica, sostenitore di una cultura politica e di una ...

Ciclismo - Giovanni Visconti Verso la Wilier-Selle Italia : ritorno alla corte di Scinto per “tornare a divertirsi in bici” : Giovanni Visconti ha anticipato quale sarà la sua destinazione per la prossima stagione: il siciliano, infatti, lascerà la Bahrain Merida con cui ha corso durante l’ultimo anno e si accaserà alla Wilier-Selle Italia (compagine che cambierà il proprio nome per il 2019). Il 35enne ha dunque deciso di tornare alla corte di Luca Scinto, il DS che ha contribuito alla sua esplosione tra i professionisti. Visconti dovrebbe puntare alla ...

Ripple oggi Verso quotazione di non ritorno : perchè quota 0 - 3 dollari è importante : In questo contesto Ripple è la prima a soffrire non fosse altro perchè XRP è attualmente la seconda criptovaluta al mondo per capitalizzazione. Ripple oggi registra un calo dello 0,5 per cento in ...

Retroscena Blogo : W L'Italia Verso la chiusura. Greco sogna il ritorno in Rai? : W L’Italia (Oggi e domani, precisazione d’obbligo) a rischio chiusura? Al momento non c’è nulla di ufficiale, tuttavia il destino del programma condotto da Gerardo Greco sembra avere le puntate contate. Il programma nei giorni scorsi sarebbe stato ‘vivisezionato’ dai vertici di Mediaset e il verdetto finale parrebbe irrevocabile: soppressione.Problema di ascolti – il 6 dicembre lo share è crollato sotto l’asticella del 3% - ma soprattutto ...