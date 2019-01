Variety500 | gli italiani nel gotha dell’entertainment industry nel 2018

davidemaggio

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Andrea ScrosatiNeldell’industria dell’intrattenimento globale c’è anche un pezzo di Italia. Alcuni top manager e artisti del nostro Paese – tredici in tutto – sono stati inseriti dalla rivista americana Variety nella classifica annuale dei 500 leader più influenti nell’ambito dell’«entertainment». Accanto ai loro nomi, quelli di altre personalità di primissimo piano, in maggioranza statunitensi. Ecco chi sono.Variety, che stilato la classifica riferita al, ha inserito nella top 500 gliAndrea Scrosati, Group Chief Operating Officer di Fremantle e in precedenza EVP Programming in Sky, l’AD di Rai Cinema Paolo Del Brocco, e il vice Presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, nell’ultimo anno protagonista del duplice accordo commerciale tra Sky e l’azienda di Cologno Monzese. Presenti in ...