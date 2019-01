Usa | le sei banche più grandi fanno 120 miliardi di utili nel 2018 Morgan Stanley sotto

Kevin Basili/ Uomini e Donne - Tina Cipollari lo accUsa : 'Sei il più finto di tutti - una moneta falsa!' : Kevin Basili è il nuovo corteggiatore di Teresa Langella che si sta facendo spazio 'tra la folla' di ragazzi venuti a corteggiare la campana.

Meghan Markle sotto accUsa : spende sei volte più di Kate Middleton : Meghan Markle è una vera spendacciona, soprattutto quando si parla di look. A quanto pare la moglie di Harry non riesce proprio ad essere parsimoniosa nello shopping tanto che nel 2018 ha speso 445 mila sterline. Il budget, come ha sottolineato UFO No More, è stato utilizzato esclusivamente per acquistare abiti nuovi alla duchessa di Sussex. Appassionata di moda e amante del lusso, Meghan non si è smentita dopo le nozze con Harry e ha iniziato a ...

Prezzo oro ai massimi da sei mesi mentre azioni Usa crollano : Secondo l'analista una quantità crescente di dati indica che l'economia cinese sta perdendo forza. L'oro è salito al livello più alto dal 15 giugno, aumentando di quasi lo 0,5% a $ 1,287,40 l'oncia e ...

Petardo caUsa rogo sterpaglie ad Ortisei : ANSA, - BOLZANO, 31 DIC - I vigili del fuoco di Ortisei e dintorni sono interventi la scorsa notte per l'incendio di sterpaglie nella frazione Pufles, sopra Roncadizza. Il rogo, tempestivamente spento,...

Decreto Genova - Autostrade presenta ricorso : ‘Usati come bancomat’. E compra i terreni di sei aziende nella zona rossa : Dopo mesi sulla difensiva, Autostrade per l’Italia va all’attacco. Lo fa per via giudiziaria, con il ricorso contro il Decreto del commissario Marco Bucci che la esclude dai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. Ma anche con un’altra mossa, meno appariscente: alla vigilia di Natale, la concessionaria ha perfezionato l’acquisto di quattro aree industriali proprio sotto il viadotto crollato, sulla sponda ovest del torrente ...

Terremoto a Catania - forti scosse nella notte : crolli e feriti - chiUsa l'autostrada. Seicento sfollati : Terremoto nella notte nella zona dell'Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla...

Usa - Trump a un bimbo di 7 anni : 'Sei grande per credere a Babbo Natale' : La sua era una delle numerose telefonate di Natale alla Norad, l'agenzia Usa della Difesa aerospaziale, l'ente che da oltre 60 anni "monitora" il percorso di Babbo Natale nel mondo. Ad alcune di ...

Basket - Luca Vitali out per sei settimane a caUsa di una frattura alla mano sinistra : Per la Germani Basket Brescia non è decisamente tempo di sorrisi. Dopo l’eliminazione in EuroCup all’ultima giornata giocando malissimo contro Ulm, la scelta del ritiro a tempo indeterminato, il silenzio stampa e la messa sul mercato di Bryon Allen ed Eric Mika (che in verità era sulla graticola da settimane), arriva un’altra tegola: Luca Vitali, durante il match di ieri, ha riportato la frattura del quarto metacarpo della mano ...

Uomini e Donne - la corteggiatrice Noel accUsa Armando : «Sei uno stalker». E lui lascia lo studio : Ancora una lite a Uomini e Donne. E stavolta volano accuse pesanti. Protagonisti le dame e i cavalieri del trono over, in particolare il triangolo Sossio - Ursula - Armando, ma ale centro della ...

Uomini e Donne - la corteggiatrice Noel accUsa Armando : 'Sei uno stalker' : Ancora una lite a Uomini e Donne. E stavolta volano accuse pesanti. Protagonisti le dame e i cavalieri del trono over, in particolare il triangolo Sossio - Ursula - Armando, ma ale centro della ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi - l'accUsa contro Armando : 'Sei uno stalker' : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la seguitissima trasmissione del pomeriggio di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Questo pomeriggio, alle ore 14.45 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con il trono over, che si preannuncia ricco di colpi di scena per le dame e per i cavalieri che stanno portando avanti il loro percorso, fiduciosi di riuscire a trovare l'anima gemella. Spoiler Uomini e donne di oggi: Noel si ...

RagUsa - branco di minorenni picchia 20enne gay in strada : “Urlavano ‘Sei un fro…'” : Francesco, questo il nome della vittima, racconta: "Non era la prima volta che mi insultavano, mi hanno picchiato con calci e pugni su tutto il corpo". Dura condanna da parte dell'Arcigay: "Tutta la nostra solidarietà al ragazzo che ha denunciato la violenza omofoba in una piccola comunità come quella di Vittoria"Continua a leggere

Aggressione omofoba nel RagUsano : "Sei un fro..." - poi il branco lo picchia : A Vittoria un ventenne è stato colpito in centro. Stamattina la denuncia. L'Arcigay annuncia una manifestazione

Salvini-Spataro - la procura di Torino : “Operazione contro mafia nigeriana conclUsa il 5 dicembre. Sei i latitanti” : Un altro comunicato stampa per spiegare che l’operazione contro la mafia nigeriana si è conclusa soltanto nella serata del 5 dicembre. E quindi ben 36 ore dopo che il ministro dell’Interno ha pubblicizzato i 15 arresti con un post su twitter. Solo che alla fine le persone bloccate sono soltanto nove: sei, infatti, sono ancora latitanti. A due giorni dalla polemica con Matteo Salvini, Armando Spataro comunica i dettagli ...