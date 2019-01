USA in Siria | dopo l' attacco a Manbij | confermato il ritiro delle forze armate

Blastingnews

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Risale a ieri la notizia dell'kamikaze realizzatosi in un ristorante di, una città che si trova nel nord della. 16 i morti, di cui 4 sono militari della coalizione anti-Isis a guida Usa.questo evento, che è solo il più recente di una lunga serie, le maggiori autorità del governo degli USA hanno detto la loro, confermando iltruppe.Gli USA lasciano laTra la fine di dicembre e i primi di gennaio, era uscita la notizia riguardante il imminentetruppe americane dalla, dove i soldati si trovavano con l'intento di contrastare il terrorismo dell'Isis. Notizia accolta con scetticismo dalla Russia, che non ha preso sul serio questa decisione di cui non si vollero specificare le dinamiche di svolgimento in maniera dettagliata; lo stesso Trump aveva evitato di parlarne, sottolineando che ilera stato annunciato, ma che non ...