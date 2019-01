Uomini e Donne | Sossio Aruta contro Valeria Marini | “Sfigata | fatti una vita”

Uomini e Donne registrazione : Lorenzo si sbilancia con Giulia - Claudia ha visto Ivan : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi spiazzato da Claudia: la corteggiatrice è uscita con Ivan Lorenzo Riccardi non smette di stupire! Nella registrazione di Uomini e Donne di oggi infatti si è sbilanciato molto con Giulia, ma poi si è disperato per Claudia. A proposito di quest’ultima, cosa è successo con Ivan? Procediamo per gradi e […] L'articolo Uomini e Donne registrazione: Lorenzo si sbilancia con Giulia, Claudia ha visto Ivan ...

Uomini E Donne : anche Ginevra Pisani e Claudio D'Angelo si sono lasciati. Guarda il video dove lei ne parla : I fan della coppia lo sospettavano da giorni e oggi è arrivata la conferma. Ginevra Pisani e Claudio D'Angelo si sono lasciati, a rivelare la rottura della coppia di Uomini e Donne è stata...

Spoiler Uomini e Donne del 17 gennaio : arriva il primo bacio della Langella con Antonio : Giovedì 17 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la scelta improvvisa di Andrea Cerioli, sono ancora in quattro i tronisti che si alternano in studio con le loro frequentazioni e con le loro storie d'amore. In particolar modo a tenere banco nelle nuove registrazioni del 2019 è il trono di Teresa Langella, che dalla scorsa settimana è rimasta in studio soltanto con due corteggiatori, Andrea Del ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Teresa Langella annuncia la scelta : Teresa Langella pronta per la scelta: l’annuncio a Uomini e Donne Poco fa è finita la registrazione di una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza, in base alle Anticipazioni pubblicate poco fa dal blog News UeD, Teresa Langella pare abbia annunciato di essere pronta a scegliere. Difatti la giovane tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi avrebbe confessato che questa ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani e la foto di 10 anni fa : errore tragico - il dettaglio per cui la massacrano : Sempre pronta a criticare tutto e tutti, stavolta a finire nel mirino è proprio lei, Gemma Galgani, la star di Uomini e Donne di Maria De Filippi: ma quanti ritocchini si è fatta? I follower, su Instagram, chiedono una risposta dopo che la Galgani ha postato una foto che la ritraeva dieci anni fa, n

Uomini e Donne gossip : Claudio e Ginevra hanno rotto - Nilufar e Giordano quasi : Nelle ultime ore, ben due amatissime coppie formatesi a Uomini e Donne sono finite al centro del gossip per motivi simili: entrambe queste unioni, infatti, scricchiolano a qualche tempo dalla scelta davanti alle telecamere. Ginevra Pisani, per esempio, ha usato Instagram per far sapere che il suo rapporto con Claudio D'Angelo è ufficialmente chiuso: dopo settimane in cui i fan si sono chiesti come mai i due non si vedessero più, è arrivata la ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta brutalizza Valeria Marini : "Sfigata - fatti una vita. Tanto..." : Nella puntata del 15 gennaio di Uomini e Donne di Maria De Filippi, il Cavaliere Sossio Aruta ha chiesto la mano alla dama Ursula Bennardo e i due, dopo litigi e lacrime, convoleranno a nozze. Non contento del "sì" ricevuto da Ursula, l'ex calciatore ha pensato di togliersi anche un sassolino dalla

Sossio e Ursula ultime notizie - lui piange dopo Uomini e Donne : messaggio stupisce : Ursula e Sossio news, la coppia di Uomini e Donne fa sul serio Cosa sta succedendo a Ursula e Sossio dopo Uomini e Donne? Li abbiamo visti innamoratissimi durante l'ultima puntata del people show e tutti vogliono sapere se la loro storia non ha ricevuto un'improvvisa battuta d'arresto. C'è una notizia positiva: Sossio non si […]

Uomini e Donne : Angela polemizza con Gianni Sperti perché non ha famiglia : La precedente messa in onda del trono over di Uomini e Donne ha visto come protagonista l'esponente del parterre femminile Angela Di Iorio. La donna è stata chiamata al centro dello studio per conoscere un nuovo pretendente, ma ci che ha detto poco dopo è stato a dir poco sorprendente. Angela ha letteralmente umiliato Gianni Sperti perché non ha famiglia e non sa cosa sono i sacrifici, dal momento che nella sua vita si è dedicato solo al ...

ANDREA DAL CORSO/ Torna a Uomini e Donne per Teresa Langella con un gesto d'amore - Trono Classico - : ANDREA Dal CORSO protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne: un bacio passionale in arrivo tra il corteggiatore e la tronista Teresa Langella

Uomini e Donne news - Andrea Dal Corso torna : offese per il corteggiatore : Uomini e Donne news: Andrea Dal Corso torna in studio, ma non tutti sono felici della sua scelta Andrea Dal Corso torna a Uomini e Donne e riceve diverse offese sui social. Nel Corso della scorsa puntata abbiamo visto Teresa Langella decidere di eliminarlo. La tronista napoletana è convinta che il corteggiatore non sia la […]

Uomini e Donne - Claudia e Giulia dicono no a Lorenzo Ricciardi? La scelta in prima serata (VIDEO) : Il trono di Lorenzo Ricciardi a Uomini e Donne inizia a vacillare proprio nella sua fase finale a causa di una decisione piuttosto azzardata da parte del tronista.L'atteggiamento incerto di Lorenzo ha innervosito Claudia e Giulia che, dopo aver minacciato il no in caso di scelta, sono state vittima di una finta scelta organizzata dal tronista. Lo 'scherzo' ha solo peggiorato la situazione lasciando le due ragazze sotto choc.prosegui la ...

Uomini e Donne : Claudio e Ginevra si sono lasciati. Lei svela perché : Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani di Uomini e Donne si sono lasciati L’amore, forse, è eterno solo nelle favole. Un’altra coppia di Uomini e Donne si è detta addio: Claudio e Ginevra si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata la stessa ex corteggiatrice sui social svelando perché si è lasciata con Claudio: “Ho deciso di mettere fine al mio rapporto con Claudio. Le ragioni: grandi mancanze da parte di Claudio che ...