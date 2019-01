Uomini e Donne news | Andrea Dal Corso torna | offese per il corteggiatore

Uomini e Donne - Claudia e Giulia dicono no a Lorenzo Ricciardi? La scelta in prima serata (VIDEO) : Il trono di Lorenzo Ricciardi a Uomini e Donne inizia a vacillare proprio nella sua fase finale a causa di una decisione piuttosto azzardata da parte del tronista.L'atteggiamento incerto di Lorenzo ha innervosito Claudia e Giulia che, dopo aver minacciato il no in caso di scelta, sono state vittima di una finta scelta organizzata dal tronista. Lo 'scherzo' ha solo peggiorato la situazione lasciando le due ragazze sotto choc.prosegui la ...

Uomini e Donne : Claudio e Ginevra si sono lasciati. Lei svela perché : Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani di Uomini e Donne si sono lasciati L’amore, forse, è eterno solo nelle favole. Un’altra coppia di Uomini e Donne si è detta addio: Claudio e Ginevra si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata la stessa ex corteggiatrice sui social svelando perché si è lasciata con Claudio: “Ho deciso di mettere fine al mio rapporto con Claudio. Le ragioni: grandi mancanze da parte di Claudio che ...

Uomini e Donne - Claudia e Giulia dicono no a Lorenzo Ricciardi? La scelta in prima serata : Il trono di Lorenzo Ricciardi a Uomini e Donne inizia a vacillare proprio nella sua fase finale a causa di una decisione piuttosto azzardata da parte del tronista.L'atteggiamento incerto di Lorenzo ha innervosito Claudia e Giulia che, dopo aver minacciato il no in caso di scelta, sono state vittima di una finta scelta organizzata dal tronista. Lo 'scherzo' ha solo peggiorato la situazione lasciando le due ragazze sotto choc.prosegui la ...

Gossip Uomini e Donne : Nilufar e Giordano in crisi? Lei fa chiarezza : Giordano e Nilufar di Uomini e Donne si sono lasciati? Il retroscena Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, in questi giorni, hanno fatto preoccupare i loro fan. Il motivo? E’ diverso tempo che i due fidanzatini del Trono Classico di Uomini e Donne hanno evitato di mostrarsi insieme sui social. Per tale ragione in tanti hanno insinuato che Giordano e Nilufar sarebbero in crisi. Ma sarà così? A quanto pare no. Difatti il gesto della ex ...

anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo tra Giulia e Claudia, le corteggiatrici diranno di no? Tutte le novità Il trono di Lorenzo non sta prendendo una bella piega nel corso delle ultime registrazioni. Il tronista di Uomini e Donne è sempre più confuso e i suoi atteggiamenti non stanno aiutando nemmeno le due corteggiatrici. Dopo aver

Uomini e Donne, Teresa tra Andrea e Antonio: la scelta è arrivata, parla Maria In questi ultimissimi mesi il pubblico di Uomini e Donne ha avuto modo di conoscere a pieno Teresa Langella. L'ex tentatrice e attuale tronista è ormai pronta alla scelta, o quasi. La giovanissima napoletana ha portato fino alla fine del suo

Francesco Monte news, ecco com'era dieci anni fa! Com'era Francesco Monte prima di Uomini e Donne? Approfittando della #10yearschallenge, l'ex tronista ha deciso di mostrare a tutti i suoi fan com'era da piccolo, precisamente com'era un decennio fa! La prima cosa che si nota è la mancanza di tatuaggi: un vero e proprio principe azzurro

oggi Uomini e Donne: Claudia e Giulia contro Lorenzo, Andrea torna da Teresa Una puntata di Uomini e Donne davvero sorprendente quella in onda questo pomeriggio su Canale 5. Maria De Filippi parte subito con Lorenzo. Il trono del giovane di Milano sta incontrando alcune difficoltà. Giulia ha voluto organizzare una speciale esterna, ma lui

Anticipazioni Uomini e donne - Over : la frequentazione di Riccardo e Roberta continuerà : Non sono certo mancate le sorprese nella puntata del Trono Over di Uomini e donne di ieri 16 gennaio, nella quale ha fatto il suo ritorno niente meno che Riccardo Guarnieri. Dopo la partecipazione a Temptation Island e la successiva rottura con Ida Platano, il cavaliere era stato accusato di frequentare una dama estranea alla trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ma, stando a quanto trasmesso su Canale 5, quella storia non avrebbe dato i ...

Uomini e Donne - Sara e Nicola insieme : una fonte svela 'si sono nascosti dietro un muro' : Dopo la tanto discussa intervista con il settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini, Sara Affi Fella è tornata ad occupare le prime posizioni nella classifica del gossip. Una fonte anonima ha rivelato di aver visto Sara e Nicola insieme a Venafro intenti a parlare e a discutere: "si sono nascosti dietro un muro", ha svelato la protagonista di questo scoop. Le parole di Sara Affi Fella dopo essere sparita dai social per 5 mesi Tutti i ...

Spoiler Uomini e donne : Armando non è fidanzato - si vedeva di nascosto con la Formica : Armando Incarnato è stato uno dei protagonisti della puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 16 gennaio su Canale 5. Al centro dello studio, il cavaliere si è confrontato con Noel e Viviana: la prima ha dichiarato di voler chiudere con lui, ammettendo che tra loro non c'è mai stato un vero inizio, mentre la seconda ha confessato il proprio interesse per il bel napoletano. Armando si è detto perplesso per la dichiarazione fatta da Viviana, ...

Uomini e Donne anticipazioni : Lorenzo dà buca a Giulia e cerca Claudia : Lorenzo Riccardi fa arrabbiare Giulia Cavaglià con un gesto a UeD La scelta per Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne diventa ogni giorno più complicata. Il tronista oggi pomeriggio sarà protagonista della puntata del Trono Classico, in onda come di consueto a partire dalle 14.45 su Canale5. Nonostante la scelta imminente che, in base alle ultime anticipazioni, avverrà in prima serata in uno scenario da favola, l’ex corteggiatore di Sara ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi : Andrew torna per Teresa - Moriconi si sente tradito : Dopo tre puntate dedicate al Trono Over, oggi 17 gennaio Canale 5 trasmetterà il primo appuntamento settimanale del Trono Classico di Uomini e donne. Si partirà, in particolare, dalle vicende dei tronisti Lorenzo Riccardi e Teresa Langella, le cui idee continueranno ad essere abbastanza confuse. La scorsa settimana Lorenzo aveva baciato sia Claudia che Giulia e le due corteggiatrici si erano dette molto deluse, minacciando persino di abbandonare ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: voci parlano di rottura definitiva, non arriva nessuna smentita. La situazione Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono trincerati dietro a un silenzio che inizia a diventare preoccupante, almeno per...