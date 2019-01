Università | Padova al top per partenze e arrivi Erasmus 2

Università : Padova al top per partenze e arrivi Erasmus (3) : (AdnKronos) - Lo studente che parte in Erasmus dagli istituti del Veneto ha in media poco più di 23 anni e nel 64% dei casi è una ragazza. Il soggiorno per studio dura mediamente 6 mesi, 3 e mezzo per tirocinio. I Paesi di destinazione sono soprattutto Spagna, Regno Unito, Germania, Francia e Portog

Università : Padova al top per partenze e arrivi Erasmus : Padova, 17 gen. (AdnKronos) - I giovani vogliono l’Europa e le tante opportunità che ha da offrire in materia di scambi culturali, studio, possibilità di crescita, lavoro e volontariato. Una tendenza confermata da un recente studio relativo al progetto Erasmus: nel 2017/2018 l’Università di Padova s

Il cane francese con 2 dita di troppo e i segugi di George Washington che lavorano per l’Università di Udine - alla 55^ Esposizione Internazionale Canina di Padova : Con cani anche molto rari ha preso avvio stamane alla Fiera di Padova la 55^ edizione dell’Esposizione Internazionale Canina, una delle più importanti rassegne del settore in Italia, che si chiuderà domenica 13 gennaio con la proclamazione del Besf of best. Nei due giorni alla gara di bellezza partecipano 1.750 cani di 248 razze selezionate, portati da allevatori di 13 Paesi europei: Austria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Olanda, ...

Padova - 19enne ricoverata per meningite : allarme contagio nelle aule studio dell’Università : Una studentessa 19enne originaria di Lugnasco ma iscritta all'Università di Padova è stata ricoverata per meningite da meningococco. Non è in pericolo di vita ed è in fase di miglioramento. Già alcuni amici sono stati sottoposti a profilassi. Attenzione a chi dal 2 al 5 gennaio scorso ha frequentato alcune aule studio dell'ateneo.Continua a leggere

Strasburgo : il Rettore dell’Università di Padova - “Antonio Megalizzi era una voce anche del nostro Ateneo” : Attraverso RadioBue la voce di Antonio Megalizzi – giornalista morto ieri a seguito dell’attentato a Strasburgo – arrivava agli studenti dell’Ateneo patavino. “Una tragedia inaccettabile: faccio mie le parole del capo dello Stato per la morte di Antonio Megalizzi. Antonio raccontava anche ai ragazzi dell’Ateneo patavino, con la trasmissione Europhonica trasmessa da RadioBue, l’Europa che giovani come lui ...

Ricerca : Università Padova - si punta alla fotosintesi artificiale : Padova, 4 dic. (AdnKronos) - alla Ricerca della fotosintesi artificiale. Un team di Ricercatori internazionale Ricerca del 'quantasome' che cattura energia solare e genera ossigeno Il lavoro nato da una collaborazione internazionale e diretto dalle Università di Padova e Trieste, segna oggi un passo

Università degli studi di Padova Cosa si 'aspettano' i neonati dagli oggetti che li circondano : ... 20 novembre 2018 - Subito dopo la nascita, i neonati entrano in contatto con un mondo esterno, affollato di nuovi stimoli che li bombardano da diverse posizioni. Una delle prime sfide che i neonati ...