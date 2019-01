Una Vita Anticipazioni 17 gennaio 2019 | Adela tenta di sedurre suo marito Simon

Una Vita : Mediaset manda in onda la puntata sbagliata e oggi rimedia all'errore : Sorpresa per i telespettatori di Una Vita che ieri 16 gennaio si sono trovati improvvisamente catapultati in avanti, con una trama che faticavano a capire. Samuel, che avrebbe dovuto trovarsi ancora in ospedale, in realtà era già stato dimesso ed Olga era già una presenza costante nelle trame della telenovela spagnola, comparsa come se fosse un personaggio già ben conosciuto. Le segnalazioni riguardanti questa trama, che non aveva nulla a che ...

A teatro la vita è Una metafora dell'America's Cup : Costo spettacolo 10 euro oppure a prezzo ridotto in abbonamento, al costo di 30 euro, che consente l'ingresso a 4 spettacoli, e può essere utilizzato per un massimo di due ingressi a spettacolo. ...

Trame Una Vita : Liberto scopre che Donna Susana è la madre di Simon : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra in onda dal giugno del 2015 su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Simon Gayarre e Donna Susana interpretati dagli attori Jordi Coll e Amparo Fernandez. I due congiunti, infatti, saranno smascherati da Arturo Valverde, il quale rivelerà a tutti i condomini la loro parentela durante una festa ad Acacias 38. Una Vita: il colonnello ...

Anticipazioni Una Vita : il Gayarre lascia Elvira e fa l’amore con la moglie : Si preannunciano ricchi di colpi di scena gli episodi della soap “Una Vita” che andranno in onda su Canale 5 la settimana prossima. Le Anticipazioni ci dicono che l’attenzione del pubblico sarà sicuramente concentrata su un triangolo amoroso, che vedrà protagonisti una coppia di novelli sposi e la figlia del colonnello Arturo Valverde. A gran sorpresa ci sarà una clamorosa svolta perché Simon Gayarre dopo aver intrapreso una relazione ...

Anticipazioni Una Vita : Olga seduce Diego Alday su ordine della madre Ursula : L’appassionante telenovela iberica “Una Vita” cattura sempre di più l’attenzione del pubblico. Negli episodi italiani attuali, i cittadini di Acacias 38 hanno già fatto la conoscenza di Olga Dicenta. La nuova arrivata sin da subito ha tentato di portare al termine la sua vendetta, dato che ha accoltellato la madre Ursula per averla abbandonata all’età di cinque anni senza riuscire ad ucciderla. Gli spoiler annunciano che tra qualche settimana la ...

Una Vita : la puntata di oggi (16 gennaio) era sbagliata - dov’è quella giusta? : Ci troviamo a dovervi riportare uno strano inconveniente di cui si sono accorti poco fa tutti i telespettatori di Una VITA. Nel giro di pochi minuti il nostro sito ha ricevuto moltissime segnalazioni da parte di fan che non comprendevano il corso degli eventi dell’episodio in corso di Acacias 38. E in effetti il problema c’è stato per davvero: sono state saltate, immaginiamo per errore, diverse puntate della soap spagnola e quindi ...

Una Vita - anticipazioni puntata di giovedì 17 e venerdì 18 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di giovedì 17 e venerdì 18 gennaio 2019: L’operazione di Samuel è riuscita. Blanca convince Diego a rimandare la partenza, in modo da farsi aiutare a finire il disegno del gioiello. Victor scopre che Antoñito sta annacquando la cioccolata e così lo licenzia, ma poi ci ripensa per amore di Maria Luisa. Elvira chiede a Simon di incontrarla, ma lui decide che è meglio eVITAre. Rincasando, Gayarre trova Adela ...

Una Vita Anticipazioni 17 gennaio 2019 : Adela tenta di sedurre Simon : Spinta da Susana, la neo sposa cerca di consumare il suo matrimonio con il Gayarre per allontanare da lui il pensiero di Elvira.

Cesare Battisti - la vita in prigione a Oristano : Una Tv e l'occorrente per scrivere : Cesare Battisti è stato catturato dalla polizia boliviana qualche giorno fa e il giorno dopo già era in viaggio per l'Italia. Dopo 37 anni di impunità e latitanza per Battisti è arrivato il momento di andare in prigione, l'ex terrorista dei Pac ora dovrà scontare due ergastoli. Cesare Battisti nel carcere di Oristano Una volta arrivato in cella in Sardegna, in regime di isolamento, ha parlato con il direttore e in qualche modo ha ammesso la sua ...

Trame Una Vita : Gayarre consuma il matrimonio con Adela - Olga tenta di uccidere Ursula : Nuove e avvincenti puntate di Una Vita ci attendono anche nella settimana, che va da domenica 20 gennaio a venerdì 25 gennaio: ad Acacias non mancheranno i colpi di scena. Le Trame dei nuovi episodi della soap iberica ci svelano che, dopo il suo ritorno nel quartiere, Elvira sta facendo di tutto per conquistare Simon e sembra riuscire nel suo intento, dato che i due diventeranno amanti. Nel frattempo, l'intervento al quale si è sottoposto Samuel ...

Sul lato oscuro della LUna c'è la vita - a bordo della sonda cinese anche Una piantina di cotone : La vita germoglia per la prima volta sulla Luna: è quella di una piantina di cotone, nata da un seme portato sul lato nascosto del nostro satellite dalla missione cinese Chang'e-4 e custodito in una ...

Ascolti TV | Martedì 15 gennaio 2019. Non Ho Niente da Perdere 15.2% - La Vita è Una Cosa Meravigliosa 11.3%. Floris 8.5%. Il Paradiso delle Signore 15% : Non ho Niente da Perdere Nella serata di ieri, Martedì 15 gennaio 2019, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Non Ho Niente da Perdere ha conquistato 3.625.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 La Vita è una Cosa Meravigliosa ha raccolto davanti al video 2.402.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 la serie 9-1-1 ha interessato 1.542.000 spettatori pari al 6.8% di share. Su Italia 1 il film xXx – Il ritorno di ...

Marotta-Wanda - Una telefonata allunga la vita. Oggi il primo contatto tra le parti - mentre l'appuntamento... : Il Corriere dello Sport indica la giornata odierna come quella del primo contatto telefonico tra Wanda Nara e Beppe Marotta, finalmente vicini a fissare una data per discutere del rinnovo del capitano nerazzurro. '...