Un po' e un po' : tre appuntamenti in biblioteca per i bambini - Film spettacoli e laboratori per bambini fra 6 e 8 anni a partire da sabato ... : In una città in cui tutto è artificiale, comprese le piante, il giovane Ted si ritrova alla ricerca di un vero albero e di Lorax, creatura altruista e coraggiosa che combatte per proteggere il mondo ...

Giobbe Covatta e la sua 'Divina Commediola' - mostre e 'La donna elettrica' al cinema : gli appuntamenti : Cosa fare? Dove andare? Cosa guardare? La risposta è semplice ed è contenuta tutta nel calendario degli eventi della provincia di Arezzo. mostre, spettacoli, incontri e tanto, tanto teatro. Ecco tutto quello che c'è da fare in provincia di Arezzo nella giornata di oggi. The Cyborgs in concerto al Velvet Underground di Castiglion Fiorentino ...

Quali mostre vedere nel 2019 : ecco i principali appuntamenti dell'anno nuovo : ... , al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia , con Leonardo da Vinci Parade , iniziativa che mette in mostra modelli storici e affreschi di pittori lombardi del Cinquecento, , e in molti ...

L’Associazione culturale Sperimentiamo organizza tre appuntamenti culturali da non perdere : : L’Associazione culturale Sperimentiamo organizza nei mesi di dicembre e gennaio tre appuntamenti da non perdere grazie al finanziamento di Roma Capitale Municipio Roma VIII. Si parte oggi 18 e 19 dicembre presso il Piccolo Teatro San Vigilio con lo spettacolo di Massimo Simonini “Dickens in Rome” diretto ed interpretato da Mariagabriella Chinè insieme con Marcello Cirillo e Gioiele Rotini. Una fiaba raccontata ed interpretata da tre straordinari ...

Roma : mostre - eventi e appuntamenti per il weekend : Al Museo di Zoologia Scienza divertente. Fossili e tracce del passato sabato 15 dicembre alle 15.30 " 17.30, alla ricerca di fossili, ossa e scheletri all'interno di uno scavo paleontologico per ...

Natale targato Avezzano : ecco tutti gli appuntamenti tra musica - danza e street food : Tra gli eventi in programma ci saranno , oltre all'attesissimo concerto in Cattedrale di Patti Smith , previsto l'11 e 12 dicembre, spettacoli musicali, balletti e rassegne corali polifoniche. ...

Il weekend a Roma : mostre - eventi e appuntamenti per : Attraverso i suoi ritratti più belli, i cimeli e le tracce dei suoi film e dei suoi spettacoli, le immagini e i racconti, gli scritti, le testimonianze, le recensioni, sono raccontate tutta la ...

Serie A - dove vedere Cagliari-Torino : appuntamenti in TV e streaming : La gara è trasmessa in diretta TV su Sky Sport Serie A , canale 202, e Sky Sport 251, entrambi canali visibili agli abbonati Sky. Il match verrà trasmesso anche in streaming attraverso l'app Sky Go , ...