Un cerotto potrebbe rivoluzionare le tecniche di contraccezione

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Un contraccettivo sotto forma di, il quale va semplicemente applicato sulla pelle: sembra esser questo il futuro dellasicura stando agli esperimenti condotti dal Dr. Mark Prausnitz, ordinario dell’Università della Georgia. Il suo team di scienziati ha lavorato su di unil quale è in grado di rilasciare levonorgestrel, una forma sintetica di progesterone che è già adoperato nella famosa “pillola del giorno dopo”. La somministrazione della sostanza avverrebbe attraverso dei microscopici aculei posti nella parte inferiore del, i quali sono costruiti con materiali biodegradabili.sicura Il contraccettivo andrà applicato sulla pelle per cinque secondi, una volta al mese ed immunizzerà il paziente per 30 giorni. Naturalmente, come già accade con i farmaci a base di progesterone, l'innovativo metodo contraccettivo influirà direttamente ...