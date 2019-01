Un casertano nel video promozionale del film internazionale Glass

Napoli - Beatrice Pia muore a soli 3 anni : lutto nel casertano : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane bambina, si è verificata nella provincia di Napoli. La piccola Beatrice Pia, infatti, di soli tre anni, è deceduta all'interno dell'ospedale Santobono della città partenopea, dove era ricoverata oramai da diversi giorni a causa di gravi problemi di salute che la attanagliavano fin dal momento della sua nascita. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il ...

Incidente stradale mortale nel casertano : 24enne muore sul colpo : Un gravissimo sinistro stradale, purtroppo fatale, è costato la vita ad un giovane ragazzo, appena 24 anni di età, di origini marocchine. L'impatto è avvenuto in provincia di Caserta, precisamente sulla strada statale numero 6, nota anche come 'via Casilina', che collega i comuni di Teano e Riardo. Il 24enne era alla guida dalla sua automobile, un veicolo marca Ford, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente ...

Corruzione e favori sessuali in comune - 6 arresti nel casertano : favori sessuali per rilasciare permessi edilizi di costruzione e autorizzazioni amministrative. L'ufficio comunale di Castel Volturno, comune in provincia di Caserta, al centro di una bufera: veniva utilizzato come una vera e propria alcova. Questo è quanto è emerso dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (provincia di Caserta), che ha disposto la misura cautelativa della reclusione ...

Tragico incidente nel casertano : investito da un'auto - Giuseppe muore sul colpo : Un terribile incidente, purtroppo mortale, è avvenuto nella serata di lunedì 7 gennaio nel comune di Aversa, centro abitato in provincia di Caserta. A perdere la vita è stato un uomo sulla trentina, violentemente investito da un’automobile in via Salvo D’Acquisto, non molto lontano dal locale Palazzetto dello Sport. Sebbene il conducente del veicolo abbia arrestato la marcia per prestare i primi soccorsi e allertare l'ambulanza, per l'uomo non ...

BOTTI ILLEGALI - Maxi operazione nel casertano : 6 arresti e sequestri record : in questo caso, oltre a centinaia di BOTTI venivano rinvenuti anche 300 mortai artigianali per la realizzazione di veri e propri spettacoli pirotecnici abusivi. Dopo questi primi risultati, dalla ...

Trovata in una pozza di sangue nel casertano : il giallo della morte di Concetta Salomone - : Proseguono le indagini sulla morte di Concetta Salomone, la 63enne riTrovata senza vita lo scorso 28 dicembre, intorno alle 12, a qualche decina di metri dall'abitazione di famiglia a Falciano del ...

Litigava col marito : trovata morta e immersa in una pozza di sangue nel casertano : Litigava spesso con il marito. Questa mattina, a Falciano del Massico, Concetta Salomone di 63 anni, è stata ritrovata immersa nel sangue e con varie contusioni al viso ed alla...

Riduce in fin di vita la madre dell'ex compagna con una chiave inglese : 58enne arrestato nel casertano : Ha ridotto in fin di vita, usando una bottiglia e una chiave inglese, la madre dell'ex compagna che si rifiutava di rivelargli il posto in cui si era rifugiata la figlia. Con queste accuse...

Crostacei e mozzarelle 'non a norma' : multe per 36mila euro nel casertano - : In quest'ultima settimana i carabinieri forestali della provincia di Caserta hanno proceduto ad attività di controllo sui prodotti alimentari destinati al consumo nel periodo natalizio. La diffusa ...

Donna trovata morta in casa nel casertano - volto fracassato. Arrestato il figlio : «Ho fatto una sciocchezza» : Il cadavere di una Donna di 70 anni è stato trovato all?alba di oggi in casa sua, a Orta di Atella, nel Casertano. La vittima si chiamava Filomena Sorvillo. Sul volto della Donna ci...

Disastro ambientale nel casertano : liquidi fognari nel Volturno - indagati ex sindaci : Il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha convalidato il sequestro preventivo degli impianti di sollevamento delle acque reflue e meteoriche asserviti alla rete fognaria e idrica del comune di Capua, eseguito lo scorso 22 novembre dai Carabinieri. Nello stesso giorno i militari hanno notificato un’informazione di garanzia agli ex sindaci di Capua Carmine Antropoli ed Eduardo Centore, al dirigente del settore dei Lavori ...

Quattordicenne ferito alla testa da colpi vaganti a Natale : un arresto nel casertano : Il ragazzo di Parete lottò un mese tra la vita e la morte. Preso un 35enne accusato di aver sparato in strada

Strage familiare nel casertano : muore anche il padre delle due sorelle uccise dal finanziere - : Sale a quattro il numero di morti nella strade avvenuta nel pomeriggio del 15 novembre scorso a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, dove il finanziere Marcello De Prata uccise a colpi di ...

Lavoro nero nel casertano : sequestri e sanzioni tra Aversa - Parete - Maddaloni e Santa Maria a Vico - : Aversa, Parete, Maddaloni e Santa Maria a Vico. In questi centri del Casertano si è concentrata l'azione di controllo nei fine settimana del mese di novembre dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ...