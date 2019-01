Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 17 | 10

romadailynews

: #UltimOra #Brexit, #Parlamento #Gb boccia accordo con Ue: 432 no contro 202 sì - SkyTG24 : #UltimOra #Brexit #May: popolo britannico vuole andare avanti con la Brexit. Adesso c'è l'opportunità di trovare un…

(Di giovedì 17 gennaio 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il vertice di maggioranza è riunito questa mattina Ha sciolto gli ultimi nodi relativi al di Critone Palazzo Chigi fa sapere che ci sono tutte le risorse per quota 100 per reddito di cittadinanza il Consiglio dei Ministri convocato per questa sera intorno alle 18:00 potrebbe dare il provvedimento via libera anche agli stanziamenti per il TFR degli statali anticipato per tutti e per il fondo volo Alitalia esulta Di Maio un giorno importante ripaga anni di battaglie del MoVimento 5 Stelle gli altri rischia di essere già in un vicolo cieco la consultazione avviata con le opposizioni da Teresa mail per cercare una linea Comune sulla divorzio dall’Unione Europea la premier ha ha incontrato ieri sera con i miei dare oggi una rappresentanza bipartisan a dei parlamentari affiancata da ministri ...