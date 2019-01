Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 13 | 10

Treno deragliato sulla Milano-Chiasso a Carimate/ Ultime Notizie - ritardi e cancellazioni su tutta la linea : Treno merci delle ferrovie tedesche è deragliato dai binari a Carimate, si registrano ritardi e cancellazioni sulla linea Milano-Como-Chiasso

Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli dopo il rincorrersi di voci di rinvii di qualche ora di un giorno addirittura la prossima settimana il Consiglio dei Ministri sul decreto ne ci sarà probabilmente nel pomeriggio e sarà anticipato da un vertice a tre tra il premier Giuseppe Conte i due Dioscuri dell’esecutivo giallo verde Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sciogliere gli ultimi nodi il premier Conte ...

Lione - esplosione e incendio in un campus universitario/ Video Ultime Notizie - ipotesi incidente : Lione, esplosione e incendio in un campus universitario. Video ultime notizie, ipotesi incidente: secondo la stampa francese c'è un ferito.

CHIUSO IL VIADOTTO PULETO SULL'E45 : RISCHIA IL CROLLO/ Ultime Notizie - l'Anas 'Manutenzione già in corso' : CHIUSO il VIADOTTO PULETO SULL'E45: RISCHIA il CROLLO/ Ultime notizie, l'Anas fa sapere "Manutenzione già in corso, forse riapertura possibile"

CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime Notizie - Djalò ad un passo : siamo ai dettagli con lo Sporting Lisbona : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: Piatek è il piano A per il dopo Higuain, l'alternativa è Batshuayi. Djalò intanto è sempre più vicino ai rossoneri.

CALCIOMERCATO INTER/ Ultime Notizie - Modric si avvicina : niente rinnovo con il Real Madrid : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: i nerazzurri pronti al colpo a sorpresa Mesut Ozil? Intanto si avvicina sempre di più Luka Modric, in uscita dal Real.

GAVARDO - 45ENNE RAPITO PISTOLA IN MANO DA MAROCCHINO/ Ultime Notizie - motivi passionali : riprese le ricerche : GAVARDO, 45ENNE RAPITO da MAROCCHINO PISTOLA in pugno. Ultime notizie, aguzzino e vittima sono scomparsi: motivi passionali, riprese le ricerche.

Brexit - Theresa May ottiene la fiducia/ Ultime Notizie - premier rilancia la trattativa con Ue : Brexit, la May incassa la fiducia/ Ultime notizie, l'UE apre alla proroga: uscita dall'Europa entro il 2020? Londra spera che tale ipotesi si verifichi

Gavardo - 45enne rapito da marocchino pistola in pugno/ Ultime Notizie - aguzzino e vittima sono scomparsi : Gavardo, 45enne rapito da marocchino pistola in pugno. Ultime notizie, aguzzino e vittima sono scomparsi, le forze dell'ordine non li trovano

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 è inadeguata “Serve altra riforma” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 è inadeguata “Serve altra riforma” Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano i commenti del Fondo monetario internazionale su Quota 100 e sul sistema Pensionistico in generale, considerandolo in prospettiva futura. Per il Fmi Quota 100 non è certamente una soluzione a lungo termine. La sperimentalità della misura non basta per tranquillizzare i giovani lavoratori di oggi. Che potrebbero ...