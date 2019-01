Uccisa da bus | autista indagato a Firenze

Reggio Emilia - donna travolta e Uccisa da un’auto pirata. A Corsico un suv investe un 23enne alla fermata del bus : Una sessantenne originaria dell’Est Europa è stata travolta e uccisa da un’auto pirata mentre attraversava la strada a Guast alla , in provincia di Reggio Emilia . Stando alle prime ricostruzioni, la donna attraversava la strada spingendo una bicicletta a mano quando è stata urtata da un’auto che l’ha fatta cadere al centro della carreggiata. Una seconda auto l’ha poi travolta e trascinata lungo l’asfalto per un centinaio di metri, poi ...

Stuprata e Uccisa a 14 anni da un 16enne : “Viktorija vittima di abusi anche da morta” : Viktorija Sokolova, una quattordicenne di origini lituane, è stata trovata morta lo scorso aprile in un parco pubblico di Wolverhampton, in Gran Bretagna. A processo per l'omicidio è finito un ragazzo di sedici anni, che però respinge ogni accusa. Avrebbe abusato della giovane vittima anche da morta.Continua a leggere