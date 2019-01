Trame Una Vita | Ursula viene accoltellata | Maria Luisa inganna Antonito

Trame spagnole Il Segreto : Mesia geloso di Maria - niente luna di miele per Julieta e Saul : Nuovo appuntamento dedicato allo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, prodotto da Boomerang Tv e scritto da Aurora Guerra. Sono in arrivo delle grandi novità per coloro che seguono le avventure di questa telenovela sin dal primo esordio. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Spagna la settimana prossima svelano che sarà all’insegna dei fiori d’arancio. A convolare a nozze saranno finalmente Saul Ortega (Ruben Bernal) e ...

Trame spagnole Una Vita : il figlio di Simon ed Elvira è malato - Paciencia muore : Nuovo spazio dedicato alle notizie su "Una Vita", la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a gennaio in Spagna svelano che Donna Susana apprenderà da Simon ed Elvira della malattia del nipote, mentre Servante scoprirà che la moglie Paciencia è morta. Una Vita anticipazioni: Celia perde il bambino Clamorosi colpi di scena giungono dalle puntate di "Una Vita" trasmesse ...

Trame Una Vita : Liberto scopre che Donna Susana è la madre di Simon : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra in onda dal giugno del 2015 su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Simon Gayarre e Donna Susana interpretati dagli attori Jordi Coll e Amparo Fernandez. I due congiunti, infatti, saranno smascherati da Arturo Valverde, il quale rivelerà a tutti i condomini la loro parentela durante una festa ad Acacias 38. Una Vita: il colonnello ...

Trame Una Vita : Gayarre consuma il matrimonio con Adela - Olga tenta di uccidere Ursula : Nuove e avvincenti puntate di Una Vita ci attendono anche nella settimana, che va da domenica 20 gennaio a venerdì 25 gennaio: ad Acacias non mancheranno i colpi di scena. Le Trame dei nuovi episodi della soap iberica ci svelano che, dopo il suo ritorno nel quartiere, Elvira sta facendo di tutto per conquistare Simon e sembra riuscire nel suo intento, dato che i due diventeranno amanti. Nel frattempo, l'intervento al quale si è sottoposto Samuel ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 20 al 25 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 20 a venerdì 25 gennaio 2019: Simon ed Elvira si giurano amore eterno e promettono di vedersi sempre; Adela assiste alla scena di nascosto e sopporta in silenzio l’infedeltà del marito. Ursula dimostra a Blanca che Olga è ancora viva. Fabiana crede di vedere Cayetana girare libera per la strada: Celia e Casilda cercano di consolarla. Leonor scopre di stare per avere un ...

Trame iberiche Una Vita : Celia perde il bambino per soccorrere Trini : Nuovo spazio dedicato alle notizie su "Una Vita", la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda questa settimana in Spagna, svelano che Maria Luisa e Victor lasceranno Acacias 38 dopo aver salutato tutti i parenti. Celia, purtroppo, perderà il bambino tanto desiderato, mentre il tutore di Padre Telmo verrà ucciso....Continua a leggere

Trame Una Vita : Ursula chiede perdono a Olga per portare a termine i suoi piani : Le Trame dello sceneggiato iberico “Una Vita” sono sempre più travolgenti. Nei prossimi episodi italiani finalmente i telespettatori faranno la conoscenza di una donna legata alla malvagia Ursula Dicenta. Stiamo parlando di Olga, la sorella gemella di Blanca, che metterà piede ad Acacias 38 per vendicarsi della madre, precisamente per averla abbandonata nella foresta quando aveva cinque anni. Le anticipazioni ci dicono che l’ex educatrice della ...

Trame Il Segreto : Antolina sposa Isac - il padre della Laguna ha un incidente : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla soap opera spagnola “Il Segreto” sempre in grado di stupire. Tra qualche mese Elsa Laguna (Alejandra Meco) assumerà un ruolo fondamentale nelle vicende ambientate a Puente Viejo. La fanciulla dopo aver fatto tornare il sorriso al suo amato Isaac Guerrero, (Ibrahim Al Shami) che credeva di averla persa per sempre, si allontanerà per l’ennesima volta dal carpentiere a causa di ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 13 al 18 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 13 a venerdì 18 gennaio 2019: Simon vuole fare il possibile per impedire che Elvira continui a vivere sotto lo stesso tetto di Arturo. Susana si preoccupa per l’atteggiamento del figlio e teme che possa lasciare Adela, ma quest’ultima la rassicura. Ursula tenta di fare leva sui sensi di colpa di Blanca per spingerla a non battersi per l’operazione di Samuel. La ...