Traffico Roma del 17-01-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA MOLTO Traffico QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE. DISAGI SEGNALATI UN PO’ OVUNQUE. . ALLA BORGHESIANA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA TRA VIA SICULIANA E VIA PETTINEO VERSO VIA TERMINI IMERESE. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA MOLTO Traffico QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE. DISAGI SEGNALATI UN PO’ OVUNQUE. . ALLA BORGHESIANA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA TRA VIA SICULIANA E VIA PETTINEO VERSO VIA TERMINI IMERESE. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico MOLTO INTENSO QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE . IN PARTICOLARE SI RALLENTA SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA SAMBUCA PISTOIESE E SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO A MONTEVERDE DOVE PER UN INCIDENTE IL ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 08:50 Traffico MOLTO INTENSO QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE . PER UN INCIDENTE SEGNALIAMO Traffico BLOCCATO IN VIA SANTO STEFANO ROTONDO IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI SANTI QUATTRO , SIAMO IN ZONA SAN GIOVANNI. CI SPOSTIAMO A MONTEVERDE DOVE SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA LUDOVICA ALBERTONI NEI PRESSI DI VIA ALBENSIO ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico MOLTO INTENSO QUESTA MATTINA IN ENTRATA NELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA SAMBUCA PISTOIESE E SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO SI RALLENTA ANCHE IN VIA DI TORREVECCHIA DA VIA DELLE VALLI DEI FONTANILI A VIA CAMPO LIGURE VERSO LA ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTI SULLA SALARIA A PARTIRE DA VILLA SPADA E SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO SI RALLENTA ANCHE IN VIA DI TORREVECCHIA DA VIA DELLE VALLI DEI FONTANILI A VIA CAMPO LIGURE VERSO LA TRIONFALE. Traffico BLOCCATO INVECE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN VIA SANTO STEFANO ROTONDO ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA SALARIA A PARTIRE DA VILLA SPADA E SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO ANCHE A SUD DELLA CITTÀ CODE SULLA VIA APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A CAPANNELLE SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’ FORTI ...

Traffico Roma del 16-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 19.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE ALLE PORTE DI Roma SU VIA FLAMINIA DOVE PER INCIDENTE CI SONO CODE DA PRIMA PORTA A VIA CORNALBA IN USCITA DALLA CAPITALE. Traffico ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA A E VIA PRENESTINA STESSA SITUAZIONE ...

Traffico Roma del 16-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… ANCORA PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN FILA DA PRIMA PORTA A VIA CORNALBA IN USCITA DALLA CAPITALE. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA A E VIA PRENESTINA, QUI ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE A TRATTI POI IN CARREGGIATA ESTERNA ...

Traffico Roma del 16-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 18.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E LA RomaNINA. DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA SI STA IN FILA DA ...

Traffico Roma del 16-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 18.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E LA RomaNINA. DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA SI STA IN FILA DA ...

Traffico Roma del 16-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 17.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA. DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN FILA DA ...

Traffico Roma del 16-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA. DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN FILA DA ...

Traffico Roma del 16-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 16.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, RALLENTAMENTI E CODE POI PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA. INCIDENTE ANCHE SU VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL QUARTACCIO, CI TROVIAMO IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE, ...