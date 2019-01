Toninelli | M5S | | «Siamo stanchi | basta col monopolio della Tirrenia»

Tav - tra piano B e l'ipotesi referendum/ M5s - Toninelli : 'Completare la Torino-Lione non sarebbe sconfitta' : Tav, ecco il piano B: risparmi da 1,5 miliard. Ultime notizie: il Pd prepara mozione per sblocco appalti, M5s contrario al referendum. Le parole di Fico.

M5s - De Luca : “M5S sta negando tutto quello che dice da 10 anni”. E a Toninelli : “Ha bisogno di insegnante sostegno?” : “Stiamo assistendo alla negazione di tutto quello che è stato detto per dieci anni dal gruppo dirigente M5S, stanno dicendo il contrario di tutto”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a LiraTv. De Luca ribadisce “il massimo rispetto per gli italiani che hanno il diritto di votare come gli pare” ma chiede di “valutare la realtà rispetto alle parole dette”. Da qui elenca i diversi casi. ...

Bolkestein - proteste Ncc a Roma : bruciate bandiere M5s/ Ultime notizie - cori contro Toninelli e tassisti : Bolkestein, Ncc in piazza a Roma: vigile rischia linciaggio. Ultime notizie, bruciate bandiere M5s: i motivi della protesta, nel mirino anche i tassisti.

Roma - ira Ncc contro Toninelli Bruciata una bandiera M5s : Caos nel centro di Roma per la protesta degli autisti di vetture Ncc , 'Noleggio con conducente'. I manifestanti chiedono di rinviare l'entrata in vigore della legge Bolkestein che prevede alcuni ...

'Avanti col Terzo Valico. E i binari fino al porto di Genova' - Toninelli e M5s - : Roma, 13 dic., askanews, - Avanti col Terzo Valico, fino a raggiungere il porto di Genova. La realizzazione proseguirà: lo ha annunciato il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Danilo Toninelli ...

Rimpasto governo M5s-Lega/ Gelo tra Salvini e Di Maio - saltano Toninelli e Grillo? - IlSussidiario.net : Rimpasto governo M5s Lega: ultime notizie, alta tensione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, saltano Toninelli e Grillo? Due strade per l'esecutivo.

M5S - Toninelli fa il verso a Crozza e morde la mela 'avvelenata' di Casaleggio : Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, fa la parodia di se stesso. Su Instagram pubblica la foto in cui addenta una mela mentre ha al suo fianco Davide Casaleggio. 'Caro Crozza, la mela ...

Passa al Senato il decreto Genova - Toninelli alza il pugno. Astensione di Forza Italia - 10 dissidenti M5s : Durissimo il confronto in aula in sede di dichiarazioni di voto. Le opposizioni insorgono quando il ministro esulta dopo l'approvazione. 'Ho gioito per i genovesi' spiega lui -

Toninelli sotto attacco. La Lega incassa i voti di FdI e l'astensione di Fi mentre M5s perde pezzi : Alla fine arrivò il silenzio. Un minuto di silenzio per ricordare le 43 vittime del Ponte Morandi. Prima però, nell'Aula del Senato che discute il decreto Genova, succede di tutto e si urla di tutto. La scena apocalittica è questa. Danilo Toninelli si alza in piedi e sfodera il pugno chiuso quando il provvedimento viene approvato. Le opposizioni lo insultano, vogliono le sue dimissioni: "Non rispetta i morti di Genova", si ...